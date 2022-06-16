رئيس مجلس النواب: الحوار بين شباب العالم ضرورة ملحة تفرضها التحديات الحالية

ألقى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، كلمته خلال أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 – 16 يونيو 2022 والذي يُنظم بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس النواب في مستهل كلمته على أن مصر ومدينة شرم الشيخ ازدادت فخراً واعتزازاً باستضافتها أعمال النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على شعوره بالفخر والاعتزاز بما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين، تجاه قضية بالغة الخطورة مثل قضية تغير المُناخ.

كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته على أن الحوار بين جميع شباب العالم لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة مُلحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم.

رئيس مجلس النواب: أدعوا شباب البرلمانيين إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم

ودعا شباب البرلمانيين في ختام كلمته إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم والحفاظ على مُقدرات دولهم ومجتمعاتهم لأن الشباب هم طاقة الأمل والنور التي تُضئ الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.