رئيس مجلس الشيوخ يوقع مع مجلس الأعيان الأردني اتفاقية للتعاون البرلماني وتبادل الخبرات

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر والتى تستغرق خمسة أيام.

رحب رئيس مجلس الشيوخ بالضيف مؤكدا تقديره واعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والأردن، مشيداً بما تشهده هذه العلاقة من خصوصية ومتانة وقوة على مستوى القيادة السياسية في البلدين وهو ما ينعكس على تحقيق التوافق في الرؤى بمختلف الملفات الإقليمية والدولية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، مؤكدا حرص مجلس الشيوخ على أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع هذه العلاقة لمستويات أعلى وآفاق أوسع على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصري الأردني.

من جانبه عبر رئيس مجلس الأعيان الأردني عن سعادته بتواجده في مصر مؤكداَ عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، معرباً عن أمله في أن تظل العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشيوخ والأعيان رافداً هاماً من روافد الترابط بين مصر والأردن على كافة المستويات.

وأشاد “الفايز ” بالمواقف المصرية الداعمة دائما للقضايا العربية في مختلف المحافل مشددا على أن هذا هو الدور المصري الثابت والراسخ عبر التاريخ.

وأثنى رئيس “الأعيان الأردني” على ما تشهده مصر من تطور وإنجازات في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن أمنياته للشعب المصري بمزيد من الاستقرار والازدهار.

وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتحقيق مزيد من التعاون البرلماني بين المجلسين وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، النائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.