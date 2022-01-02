سيـــاســة

رئيس مجلس الشيوخ يهنيء الشعب المصري والقيادة السياسية بعام الميلاد المجيد

خلال الجلسة العامة اليوم
ياسمين فواز 12:34 م, الأحد, 2 يناير 22 12:34 م, الأحد, 2 يناير 22

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وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلاد المجيد.

وقال في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: بين ليلة وضحاها، ودعنا عاماً واستقبلنا عاماً جديداً ، كان مليئا بالعمل الوطني الجاد، وتحقيق النجاحات على الانحاء كافة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون استثناء.

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وتابع: كانت عجلة التنمية تسارع فيه الزمن، تسارعت فيه كافة الهيئات والمؤسسات على تحقيق الانجازات، معاهدين الله ان يستمروا فى تحقيقها تحت ظل القيادة الحكيمة والداعمة لرئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ : يسعدني أن أتقدم إلى جموع الشعب المصري عامة وإلى أقباط مصر خاصة بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويشرفني أن أرسل برقية تهنئة باسمكم جميعاً إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية للتهنئة بالعيد، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بدوام الصحة و دوام السعادة.

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واختتم كلمته: نتمنى من الله أن يكون العامُ الجديدُ عاماً للعمل الجاد، ونجدد عهدنا للرئيس و للشعب المصري باستمرار العمل الدؤوب فى خدمة وطننا الغالي مصر، و خدمة شعبنا الأبي على الانقسام لتحقيق آماله وطموحاته، حفظ الله مصر بكم ومن خلالكم وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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