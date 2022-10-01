رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة .

وجاءت نص البرقية كالتالي :

أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة ، حرب التحرير والكرامة، حرب البطولة والفداء، التي حققت خلالها القوات المسلحة أعظم انتصار لمصر فى التاريخ الحديث، استردت فيها أرضها السليبة، وقهرت عدوها، وذلك بدماء أبطالها الزكية وبسالة رجالها العتية ، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين والعرب، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل. فمهدت لسلام عادل دائم.

تحية لقواتنا المسلحة التي دمرت خط بارليف المنيع الذي ظن العدو أنه لا يقهر، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.

وأتمنى لفخامتكم موفور الصحة، وأن يوفقكم الله ويسدد خطاكم نحو تحقيق ما ترنون اليه من خير ورفاه لشعب مصر العظيم.