رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى عودة طابا

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لعودة طابا، جاءت كالتالي..

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

ونحن نحتفي بذكرى عودة طابا إلى أحضان الوطن ، أتقدم بإسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ إلى فخامتكم بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة التي خلدت بسالة قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر ، التي مهدت لسلام الأبطال المنتصرين ، وساعدت في مفاوضات استرداد طابا كآخر شبر من أرض مصر العظيمة.

وبهذه الذكرى الغالية نقدم خالص التحية لفخامتكم ولقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصرى المدافع عن تراب وطنه، الملتف حول قيادته.

حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل سوء .. وحفظكم الله وسدد خطاكم