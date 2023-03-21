رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

جاء فيها:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على فخامتكم بالصحة والعافية، وعلى بلدنا العزيز وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، نجدد العهد لفخامتكم على مواصلة البذل والعطاء لدفع مسيرة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للوطن، ليظل دائماً واحة للأمن والأمان في ظل قيادة فخامتكم الحكيمة.

وكل عام وفخامتكم بخير.