رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 202‪3

جاء في نص البرقية:



فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية

تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد،،

بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعين الله عز وجل أن يكون عاماً سعيداً يكلل المولي سبحانه وتعالى فيه جهودكم المخلصة بالنجاح والتوفيق لما فيه الخير والازدهار لشعب مصر العظيم.

ونحن إذ ندعو لسيادتكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية فإننا نؤكد على دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة ليعم الأمن والأمان والاستقرار ربوع البلاد.

حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً وكل عام وسيادتكم بخير.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

