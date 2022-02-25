سيـــاســة

رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض
ياسمين فواز 11:07 م, الجمعة, 25 فبراير 22 11:07 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسي عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الفقيد أفنى حياته فى خدمة الوطن، مشيرًا إلى أننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذى أفنى حياته طيلة 36 عاما فى الدفاع عن بلده واضعا مصلحتها فوق اى اعتبار و انه كان اعلاميا بارزا و رجلا وطنيا من طراز فريد.

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داعيا المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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