رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسي عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الفقيد أفنى حياته فى خدمة الوطن، مشيرًا إلى أننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذى أفنى حياته طيلة 36 عاما فى الدفاع عن بلده واضعا مصلحتها فوق اى اعتبار و انه كان اعلاميا بارزا و رجلا وطنيا من طراز فريد.

داعيا المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.