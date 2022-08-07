رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد ، السفير الكورى الجنوبي بالقاهرة هونج جين ووك.

ورحب المستشار عبد الرازق بالسفير الكوري الجنوبي ، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدًا بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس عمق وصدق تلك الروابط، والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين، والتي وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون في كافة المجالات.

من جانبه؛ أعرب السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال ، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية _ الكورية الجنوبية، مؤكدا حرص كوريا الجنوبية على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة.

كما أشاد السفير الكوري الجنوبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، مثمناً التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الكورية الجنوبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وأكد السفير الكوري الجنوبي على الحرص على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين، مشددا على سعية لتكوين جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، كما وجه الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا الجنوبية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ ، والسفير عمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.