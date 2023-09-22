رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الوزراء الأردني

التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق بالدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاردنى اليوم في عمان.

و أكد ” عبد الرازق” على خصوصية العلاقة المصرية الأردنية وتميزها على مختلف المستويات، لافتًا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ على حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولى، مشيدا بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أكد العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر .

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردنى على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني و فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس الوزراء إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكداً أواصر العلاقة الخاصة بين جلالة الملك والرئيس السيسي.

وأشار “الخصاونة” إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا.

و حضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام، النائب عبدالخالق محمد عياد رئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، النائب وليد محمود ابراهيم الشرمة، النائب احمد سمير سيد زكريا والسفير المصرى بعمان محمد سمير.