رئيس مجلس الشيوخ يشارك في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز 

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى العاصمة الأذرية باكو، على رأس وفد للمشاركة بأعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المنعقد يومي 30 يونيو و1 يوليو تحت عنوان “دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة”.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر كلمة لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، واعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة، وانتخاب رئيس للشبكة وثلاثة نواب للرئيس، فضلا عن الموافقة على الشعار والعلم الرسميين للشبكة.

ورأس جلسة الافتتاح الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان، حيث ألقى كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة وحياهم على دعمهم لإنشاء الشبكة التى تستهدف مد جسور التعاون ببن برلمانات دول عدم الانحياز .

وألقي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق كلمة فى المؤتمر نقل في بدايتها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشقيقه الرئيس الهام علييف رئيس أذربيجان وتهنئته له بالعيد القومي لاذرببجان ومرور 30 عاما على إقامة العلاقات المصرية الاذربيجانية.

كما أعرب المستشار (عبدالرازق) عن تقديره وشكره للمسئولين في أذربيجان الشقيقة لما بذلوه من جهد كبير من أجل إطلاق هذه الشبكة التى تمثل رافداً جديداً من روافد الدبلوماسية البرلمانية داعياً الي توسيع التعاون بين دول حركة عدم الانحياز من خلال الشبكة لاستكمال وتحقيق مبادئها وأهدافها والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها،وحتي تكون تجمعاً برلمانياً يستطيع معالجة قضايا الدول النامية بشكل أكثر عدلا وإنصافاً في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم الآن.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ علي موقف مصر الدائم والمؤيد دائماً لمبادئ حركة عدم الانحياز منذ أن كانت احد مؤسسيها في مؤتمر باندونج عام 1955، وقد حضر المؤتمر المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.