رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير فرنسا لبحث المزيد من التعاون

‏استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه صباح اليوم السفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين .

وأشار عبد الوهاب إلى أن العلاقات بين البلدين متميزة جدا خاصة في المجال القانوني والثقافي، آملًا أن يكون الأمر كذلك أيضا في المجال البرلماني خاصة وأن مصر تشهد حاليا نقلة نوعية، فالقيادة السياسية في مصر تعمل جاهدة على توطيد العلاقات مع كافة الدول وخاصة الدول ذات التأثير في المجال السياسي العالمي وأهمها فرنسا .

ومن جانبه أكد السفير مارك باريتي على أهمية وخصوصية العلاقات بين البلدين خصوصا بين البرلمان الفرنسي والمصري خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية، مشيرا إلى أهمية تشكيل جمعية الصداقه البرلمانية الفرنسية المصرية بين مجلسي شيوخ البلدين، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه بمجرد تشكيل هذه الجمعية سوف يكون هناك المزيد من التعاون بين البلدين.

‏كما شكر الجانب الفرنسي على دعم مصر في عدة ملفات فى ظل رئاستها للاتحاد الأوروبي ، طالبا دعمها في ملف الأمن المائي وأزمة سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم في ظل المواثيق والأعراف الدولية وخاصة بعد أن أظهرت مصر للعالم أجمع أنها تسعى للاستقرار والحل السلمي حتى يتثنى لمصر أن تقوم بدورها المحوري والمهم في استقرار المنطقة.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والدكتور هاني نعمة الله عضو المجلس والسفير عمر عبد الوارث مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية .