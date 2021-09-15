رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس النواب العراقي

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.



و رحب عبد الرازق بالوفد العراقي ،مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه

و من جانبه اكد رئيس مجلس النواب العراقي ان بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات و بخاصة على المستوى البرلمانى اخذا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي الي الشعب المصرى .

واشار رئيس مجلس الشيوخ ، الي ان مصر عظيمة بأهلها و تاريخها و اطلق النائب هيثم رمضان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي مبادرة بأن يطلق برلمان مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي و يعمل جنبا الي جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه مما يمثل قوة للأمة العربيةعلى المستوى النيابي فالتجارب السابقة اثبتت انه ليس للعراق الا الحضن العربي ، كما وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين و تبادل الخبرات بينهما .

واشاد بأهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق.



حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة و فيبي فوزى وكيلا المجلس و المستشار محمود عتمان امين عام المجلس و عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس .