سيـــاســة

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس النواب العراقي

والوفد المرافق له
ياسمين فواز 12:23 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 12:23 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.


و رحب عبد الرازق بالوفد العراقي ،مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه
و من جانبه اكد رئيس مجلس النواب العراقي ان بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات و بخاصة على المستوى البرلمانى اخذا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي الي الشعب المصرى .

اقرأ أيضا  زراعة مجلس الشيوخ: توجيهات السيسي بشأن الصادرات والواردات تضع مصر على خريطة التجارة الدولية

واشار رئيس مجلس الشيوخ ، الي ان مصر عظيمة بأهلها و تاريخها و اطلق النائب هيثم رمضان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي مبادرة بأن يطلق برلمان مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي و يعمل جنبا الي جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه مما يمثل قوة للأمة العربيةعلى المستوى النيابي فالتجارب السابقة اثبتت انه ليس للعراق الا الحضن العربي ، كما وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين و تبادل الخبرات بينهما .

اقرأ أيضا  الصين وباكستان تقدمان مساعدات لأفغانستان.. والغرب «يفكر»

واشاد بأهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق.


حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة و فيبي فوزى وكيلا المجلس و المستشار محمود عتمان امين عام المجلس و عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

«يفرض على إثيوبيا التوصل لاتفاق».. مصر ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

المال - خاص 10:51 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

بيان من مجلس الأمن يدعو إثيوبيا والسودان ومصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة

المال - خاص 10:46 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

«ستراجع الملفات».. إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات السد في أسرع وقت ممكن

المال - خاص 10:45 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

90 طلب إحاطة و120 ساعة عمل.. بالأرقام ننشر تقرير أداء لجنة الشباب بمجلس النواب

ياسمين فواز 9:14 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

رئيس مجلس النواب : نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب

ياسمين فواز 8:25 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021

أحمد اللاهوني 7:02 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21