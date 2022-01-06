سيـــاســة

رئيس مجلس الشيوخ يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

المجيد
ياسمين فواز 10:34 ص, الخميس, 6 يناير 22 10:34 ص, الخميس, 6 يناير 22

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توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد يضم النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ ، والمستشار محمود عتمان الامين العام للمجلس إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تقدم المستشار”عبد الرازق”  إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ  بخالص التهنئة القلبية

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واكد عن أمله في أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد مشيدا بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية داعيًا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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و من جانبه، وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار “عبد الرازق ”  على حضوره الكريم للتهنئة، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكدًا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحمايه اراضية

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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