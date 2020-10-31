سيـــاســة

رئيس مجلس الشيوخ : نختص بوضع تشريعات تلائم الموضوعات المثارة في الشارع

قال إن مجلس الشيوخ له دور كبير في إبداء الرأي في المعاهدات الدولية التي تبرمها مصر مع الدول الأخري .
محمد مجدي 1:05 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 1:05 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أن اختصاصات المجلس هو بحث كافة الموضوعات المثارة في الشارع والأمور المعروضة على المجلس من الجانب الآخر (مجلس النواب) ووضع ما يلائم الشارع المصري من تشريعات.

وقال عبدالرازق، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن مجلس الشيوخ له دور كبير في إبداء الرأي في المعاهدات الدولية التي تبرمها مصر مع الدول الأخري .

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وأضاف أن المجلس يقوم باستلام نص المعاهدة من رئيس الجمهورية، لبحثها من كافة النواحي ثم كتابة الرأي في بعض الأمور والمواد المطلوب حذفها أو تعديلها أو اضافتها في تلك المعاهدة بما يكون في صالح الدولة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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