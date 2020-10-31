رئيس مجلس الشيوخ : نختص بوضع تشريعات تلائم الموضوعات المثارة في الشارع

قال إن مجلس الشيوخ له دور كبير في إبداء الرأي في المعاهدات الدولية التي تبرمها مصر مع الدول الأخري .

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أن اختصاصات المجلس هو بحث كافة الموضوعات المثارة في الشارع والأمور المعروضة على المجلس من الجانب الآخر (مجلس النواب) ووضع ما يلائم الشارع المصري من تشريعات.

وقال عبدالرازق، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن مجلس الشيوخ له دور كبير في إبداء الرأي في المعاهدات الدولية التي تبرمها مصر مع الدول الأخري .

وأضاف أن المجلس يقوم باستلام نص المعاهدة من رئيس الجمهورية، لبحثها من كافة النواحي ثم كتابة الرأي في بعض الأمور والمواد المطلوب حذفها أو تعديلها أو اضافتها في تلك المعاهدة بما يكون في صالح الدولة .