رئيس مجلس الشيوخ : مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل المشترك

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ، برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي.

وثمن عبدالرازق خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائما لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة.