سيـــاســة

رئيس مجلس الشيوخ : مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل المشترك

مثمنا دور البرلمان العربي الداعم دائما لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة
ياسمين فواز 5:59 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 5:59 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ، برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

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وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي.

وثمن عبدالرازق خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائما لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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