رئيس مجلس الشيوخ: عاوزين نساند الحكومة في أدوارها (فيديو)

رأى عبدالرازق أن التحدي الأكبر هي المسائل التقليدية مثل الصحة والتعليم والتي تحتاج إلي إدارة أكثر منها تنظيم.

أكد الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه يتم حاليا تسكين أعضاء المجلس في اللجان والتي ستتولي بحث كافة الأمور في النواحي المختلفة مثل الزراعة والتجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وأعداد ضخمة من الموضوعات.

وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر: “عاوزين نساند الحكومة في أدوارها وعندما يكون هناك أمر يهم الشارع يبحث بحث دقيق من خلال ناس على مستوي عالي من البحث ووضع حلول للحكومة”.

ورأى عبدالرازق أن التحدي الأكبر هي المسائل التقليدية مثل الصحة والتعليم والتي تحتاج إلي إدارة أكثر منها تنظيم.