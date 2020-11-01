سيـــاســة

رئيس مجلس الشيوخ: عاوزين نساند الحكومة في أدوارها (فيديو)

رأى عبدالرازق أن التحدي الأكبر هي المسائل التقليدية مثل الصحة والتعليم والتي تحتاج إلي إدارة أكثر منها تنظيم.
محمد مجدي 2:02 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 2:02 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أكد الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه يتم حاليا تسكين أعضاء المجلس في اللجان والتي ستتولي بحث كافة الأمور في النواحي المختلفة مثل الزراعة والتجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وأعداد ضخمة من الموضوعات.

وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر: “عاوزين نساند الحكومة في أدوارها وعندما يكون هناك أمر يهم الشارع يبحث بحث دقيق من خلال ناس على مستوي عالي من البحث ووضع حلول للحكومة”.

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ورأى عبدالرازق أن التحدي الأكبر هي المسائل التقليدية مثل الصحة والتعليم والتي تحتاج إلي إدارة أكثر منها تنظيم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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