رئيس مجلس الشيوخ: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها

أدلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ و رئيس حزب مستقبل وطن بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الاقتراع بداخل مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادى صباح اليوم الأحد .

وأكد المستشار “عبدالرازق” على أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، والتي تمتد لـ 3 أيام، مشيرا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي انطلقت.

وثمّن المستشار “عبدالرازق ” دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، و الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على الانتخابات داخل البلاد، مؤكدا أن القضاة لطالما كانوا في صدارة فئات الشعب التي تلبي نداء الوطن،مؤكدا ان الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين،