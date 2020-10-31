رئيس مجلس الشيوخ: افتتاح المجلس عرس حقيقي وجاء بالجديد في كل المجالات

قال إن جميع الدول وجدت بالتجربة أن وجود الغرفتين ( مجلس النواب - مجلس الشيوخ ) له فائدة تشريعية

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إنه كان حريص من الوهلة الأولى جعل الجلسة الأولى الافتتاحية لمجلس الشيوخ أن تكون عرس حقيقي وان هذا المجلس جاء بالجديد في كافة المجالات.

وأضاف عبدالرازق خلال حوار مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أنه كان حريص كل الحرص على وجود صورة مشرفة لمجلس الشيوخ وذلك للمحيط المحلي والعربي و الخارجي و أن نعيد صورتنا الحقيقية الجيدة.

وتابع عبدالرازق ، أن جميع الدول وجدت بالتجربة أن وجود الغرفتين ( مجلس النواب – مجلس الشيوخ ) له فائدة تشريعية ، مؤكدا أن من مهام المجلس هو المعاهدات الدولية و تعديل المواد الدستورية و مسائل أخري في غاية الأهمية.

واكد عبدالرازق، أن جميع أعضاء المجلس جاوؤ ليعملوا وليس للوجاهه، قائلا: أعضاء المجلس أن كانوا بالانتخاب أو بالتعيين خبرات و قامات غير عادية .

