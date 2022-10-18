رئيس مجلس الدولة يستقبل مسؤولا سعوديا لتوقيع مذكرة تعاون

استقبل المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة ، الإثنين الدكتور بندر بن أسعد السجان مدير معهد الإدارة العامة بالسعودية والوفد المرافق له، و السفير أسامة نقلي سفير المملكة لدى مصر.



وتأتي هذه الزيارة في إطار توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلي تعزيز التعاون المشترك في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني والصياغة التشريعية بين الطرفين.



وأعرب الدكتوربندر بن أسعد السجان والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة مجلس الدولة المصري وأثنى على التعاون المستمر بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة العامة الذي يعد امتداد للعلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

كتبت نجوى عبد العزيز