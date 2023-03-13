رئيس مجلس الدولة الصيني: ينبغي لبكين والولايات المتحدة التعاون

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم الاثنين إنه يمكن وينبغي للصين والولايات المتحدة التعاون وإن هناك كثيرا من الأشياء التي يمكن للبلدين إنجازها من خلال العمل معا.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اختتام الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية، أشار لي إلى أنه يوجد بعض الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يغالون في الدعوة إلى فك الارتباط مع الصين خلال السنوات الأخيرة.

وقال لي: “لكني لا أعرف كم من الناس يمكنهم الاستفادة بالفعل من هذا النوع من الضجيج”.

التعاون مع الولايات المتحدة

وأشار لي إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 760 مليار دولار أمريكي في العام المنصرم، مستشهدا بإحصاءات من الجانب الصيني.

وقال: “الصين والولايات المتحدة متشابكان اقتصاديا بشكل وثيق، واستفاد كلاهما من تنمية الجانب الآخر”.

وفي إشارة إلى تجاربه الخاصة أثناء عمله في شانغهاي، قال لي إن كبار مديري الشركات متعددة الجنسيات الذين تحدث إليهم كانوا جميعا متفائلين بشأن مستقبل شانغهاي والصين، واعتقدوا جميعا أن التعاون هو الطريق الصحيح لتحقيق نتائج مربحة للجانبين.

وقال رئيس مجلس الدولة: “التطويق والقمع ليسا في مصلحة أحد”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.