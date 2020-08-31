رئيس مجلس الإدارة : 600 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لـ«ايجيبت للمستلزمات الطبية» فى 2021

ارتفاع الطلب الداخلى والتصديرى على منتجات الشركة من الكمامات و الجاون الطبى والمفارش الطبية.

تستهدف شركة ايجيبت للمستلزمات الطبية، مضاعفة مبيعاتها خلال العام المقبل لما يقرب من 600 مليون جنيه، مقابل 300 مليون تنتظر تحقيقها العام الحالى وفقا للدكتور ناير وايس، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكشف وايس، لــ«المال»، أن أزمة كورونا دفعت بأرقام المبيعات المستهدفة إلى الزيادة خلال العام الجارى لتستقر المستهدفات عند 300 مليون جنيه، فى ظل ارتفاع الطلب الداخلى والتصديرى على منتجات الشركة من الكمامات و الجاون الطبى والمفارش الطبية.

أضاف أن كورونا دفعت الشركة لتغيير خريطة إنتاجها 180 درجة لتلبية الطلب المتزايد على بعض المنتجات كالكمامات والجاون الجراحى المعقم».

وأنشئ مصنع «ايجيبت للمستلزمات الطبية» فى مدينة السادات عام 1989، وهو متخصص فى إنتاج الملابس الطبية ذات الاستخدام الوحيد المعقمة وغير المعقمة مثل الجاون الجراحى ومفارش العمليات الجراحية والماسك والكاب و«الأوفر شوز» ورولات التعقيم، ويمثل المصنع الجديد امتدادا للمصنع القائم حاليا على مساحة 14 ألف متر.

كانت شركة ايجيبت للمستلزمات الطبية رفعت مبيعاتها المستهدفة لأكثر من مرة خلال العام الجارى، لتبلغ 195 مليون جنيه فى فبراير ثم قفزت المستهدفات إلى 250 مليون جنيه فى مايو الماضى، قبل أن تستقر المبيعات المستهدفة عند 300 مليون جنيه بنهاية 2020 مقابل 150 مليون جنيه مبيعات فى 2019.

كانت «المال» نشرت فى فبراير الماضى، اعتزام شركة «ايجيبت للمستلزمات الطبية» (ميديك) استثمار500 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد فى مدينة السادات بالمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 8 آلاف متر مربع، وفقا لتصريحات سابقة لتامر وليم، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتستحوذ منتجات «ايجيبت للمستلزمات الطبية» على حصة سوقية قدرها %85 من السوق بالنسبة للفرش الجراحى المعقم والجاون المعقم ذى الاستخدام الواحد وفقا لتصريحات «وليم».

وردنا كمامات ومستلزمات جراحية بـ100 مليون جنيه لهيئة الشراء الموحد منذ بداية كورونا

كشف وايس لـ«المال»، عن أن شركته قامت بتوريد 20 مليون «قناع واقى» لهيئة الشراء الموحد منذ بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى حتى يوليو الماضي، وبلغ إجمالى قيمة توريدها للهيئة من المستلزمات الطبية ككل 100 مليون جنيه خلال الأزمة.

يشار إلى أن شركات المستلزمات الطبية المتعاقدة مع الحكومة لتوريد كمامات طبية تورد الكمامة العادية بسعر 1.32 جنيه لهيئة الشراء الموحد التى تتولى توزيع الكمامات على المستشفيات الحكومية والجامعات.