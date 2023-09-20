رئيس مجلس الإدارة: مكتب «DCI PLUS» للاستشارات يدشن خطة توسعية داخل مصر وخارجها

كشف المهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، عن مستهدفات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تدشين خطة توسعية داخل مصر وخارجها، بعد النجاح الكبير الذى تحقق خلال العام الحالى.

قال «مرسي» إن مكتبه يستهدف تقديم قيمة مضافة فى المجال، تتضمن التركيز على المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة، إلى جانب تبنى خطة توسعية تتناسب مع الطفرة العمرانية فى السوق المحلية، وتقديم أفكار مبتكرة لمساندة المطورين.

وشدد على أن المكاتب الاستشارية قى الوقت الحالى أصبحت لاعبًا رئيسيًا مع المطور العقارى فى مراحل المشروع، وتوفير عناصر جذب إلى جانب القدرة استغلال مساحة الأراضى بأقصى قدر ممكن.

وقال لـ”المال” إن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية، بما لها من دور كبير فى حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادى عبر إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية وتخفيض التكاليف.

وشدد “مرسى” على أن شركات الاستشارات الهندسية تعتبر المحرك الأساسى للتنمية العقارية؛ إذ إن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية، فى ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من المستشارين.

وأشاد مرسى بمدن الجيل الرابع التى شيدتها الدولة المصرية، مؤكدًا أنها مشروعات عصرية مستدامة تواكب التطورات التقنية فى العالم التى تستخدم فى بناء المدن الذكية.

وأوضح أنها غيرت مفهوم الهندسة الاستشارية والتصميمات المعمارية، خاصة مدن العلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية، منوها إلى وجود اتجاه متزايد فى مجال حلول التمويل الأخضر، مع ارتفاع معدلات اعتماد الحلول الصديقة للبيئة فى تصميم المبانى.

وقال إن هذه المدن ساهمت فى تسويق النهضة العمرانية الشاملة، مشيرا إلى أن تجربة الدولة المصرية فى إنشاء المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، فلدينا عشرات المدن الجديدة، منها 14 مدينة تم البدء فى تنفيذها خلال الفترة الماضية، وهى مدن ذكية مستدامة تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأكد «مرسى» أن بناء المدن الذكية يتطلب عناصر بشرية تتميز بأعلى درجات الكفاءة والخبرة والمهنية، تستطيع الإشراف على العمل وقيادته خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن تلك المدن تحقق زيادة فى استثمارات رأس المال البشرى والاجتماعى والبنية التحتية، كما تعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة، والجودة العالية لحياة المواطنين، مع الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية.

وأوضح أن التصميمات والإدارة الذكية للمدن الجديدة والمشروعات العقارية باتت ركنًا أساسيًا فى الاستشارات والتصميمات المعمارية، إذ تفرض الحلول التكنولوجية نفسها، مشيرا إلى إلى أن التكلفة المبدئية لإدخال الاستدامة فى المشروعات تكون عالية، لكنها تحقق عائدا كبيرا على المستثمر والعميل بعد تشغيل المشروع، لأنها تقلل من تكلفة إدارة المرافق، فضلا عن أن المشروعات العقارية والمعمارية لا بد أن تتميز وتتنافس بتقديم عمارة خضراء مستدامة.

وأشار إلى أن تلك الشروط دفعت شركات التطوير العقارى إلى الاستعانة بخبراء الاستشارات الهندسية وتخطيط المدن والتصميم الداخلى القادرين على تقديم منتج عقارى ومشروعات فريدة من نوعها ومتميزة، تحقق التكامل بين كل الخدمات الإستشارية والإنشائية، لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروعات وفقاً للتصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة التى تستهدفها شركة العاصمة الإدارية.

وأكد أن القوانين الخاصة بالبناء تحتاج إلى مراجعة، لافتا إلى أن هذه القوانين بها مشكلات سواء فى الأكواد أو على المستوى العملي، مشيرا إلى أن الدولة لا بد أن تعمل على تغيير منظور النسق العمراني، خاصة فى ظل التوجه نحو البناء الأخضر المستدام.

وأشار إلى أن منظومة مواد البناء تحتاج إلى تضافر كل الجهود لمواجهة التحديات التى تواجه هذا القطاع، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية التى يمر بها القطاع فى الوقت الراهن.

وأكد “مرسي” أن نجاح أى مشروع يرجع إلى الفهم العميق لطبيعة المشروع، إضافة إلى اختيار فريق العمل الناجح الذى يجب أن يكون متكاملا؛ إذ إن التصميم المعمارى هو تحقيق أهداف المشروع الاستثمارية والتشغيلية والاقتصادية بصورة ناجحة مستدامة تُضيف الجديد للبيئة الرحبة بحيث يُحسن ويستمتع المستخدم فى التعامل والعيش معها لرفع قيمة ونمط الحياة.

وأضاف أن اختيار الاستشارى المتعاون مع باقى فريق العمل أحد أهم نقاط نجاج المشروع، وأن مرجعية الاختيار تكون الأنسب لطبيعة المشروع، وهنا يرجع لخبرته وطبيعة فهمه لطبيعة المشروع، وتحقيق أهداف الاستثمار والتطوير بصورة مستدامة وليس تحقيق الخطط بعمل مستندات تصميمية مُبهرة فقط ولكن التصميم هنا لا يختلف عن خطة المطور منذ البدء حتى الانتهاء وهذا حتى لا يمر بتعثرات أو يكون التصميم غير مناسب.

وتابع :”لا بد أن يبدأ الاستشارى هنا فى فهم كل أبعاد المشروع التسويقية والتصميمية والترخيصية والتنفيذية والتشغيلية والمحيط وطبيعة عمل المشروع، ولابد أن يكون للاستشارى فى هذه المرحلة رؤية مستقبلية لفهم العملية التصميمية فى الوقت الراهن وفى المستقبل، إذ إن التصميم يتم فى وقت ما ويتم التشغيل بعد سنوات من مرحلة التصميم حتى يكون مشروعا ناجحا وقت تشغيله، ولا بد أن يكون على دراية كبيرة بكل آليات التنفيذ والترخيص.

وأشار إلى أن سرعة وتيرة الزمن أصبحت سريعة جدًا، لذلك لا بد أن يكون الاستشارى لديه رؤية للمستقبل القريب والبعيد، ويتم ذلك من خلال دراسة مشروعات الدول المتقدمة مثل دبى وسنغافورة والصين لكى نرى ما وصلوا إليه، وحتى نعرف ما هى الآليات التكنولوجية التى ستؤثر على التصميم وشكل الفراغات وفهمها وفهم مدى تأثيرها حتى يكون التأثير مواكبا لسرعة الزمن، وهذا سينعكس على المبنى بحيث لا يكون نجاحه مؤقتا ولكى يكون نجاح ممتدا على مدى العصور، فلا بد من مراعاة أن المشروع يمكن تطويره وتعديل التصميم بسهولة ويسر لكى يتواكب مع التعديلات التشغيلية الممكن توافرها بحيث تتكامل مع كافة التصميمات الهندسية والإدارية والتسويقية والتنفيذية.

وقال: “لا بد على الاستشارى أن يجد ميزة تنافسية والتى تنعكس على التصميم حتى ينجح فى تحقيق أهداف المطور ويكون لديه ميزة تنافسية بالسوق محليًا وعالميًا وهذا يتحقق من خلال فهم تطورات السوق محليًا وعالميًا ومن أهم نقاط التنافس؛ إذ أن العالم العالم أصبح قرية صغيرة، إضافة إلى استخدم أدوات الاستدامة وتحقيقها فعليًا وليس بشكل نظري، ما ينعكس على توفير آليات التوفير والتشغيل”.

وأضاف: “لا بد من فهم آليات وتطورات السوق محليًا وعالمًا”.

وتابع: “لا بد من إتباع آليات التصميم والتنفيذ والاستدامة والمرونة وتطبيقها على المشروع لأن الاستدامة أصبحت جزءا أساسيا وأصيلا من التشغيل وسينعكس هذا على المشروع مستقبليًا، سواء فى وفر خامات أو فى وفر وقت وطريقة التشغيل”.

واستطرد “مرسي” “لا بد من فهم الأبعاد المستقبلية التى تؤثر على التصميم والتنفيذ والتشغيل والتى تعد من أهم عناصر نجاح أى مشروع، وأهم هذه الأبعاد على سبيل المثال الميتافيرس والتغير المناخى والأمراض الوبائية والهندسة القيمية، وتجاهل مثل هذه الأبعاد يعد مانعا من نجاح أى مشروع ومواكبة التغيير الدائم”.

وقال “مرسي” “يجب فهم آلية تشغيل المبني، سواء كان سكنيا أو إداريا أو تجاريا، لأن هذا يوجد للمطور ميزة تنافسية، وهذا يتحقق كفاءات فى توجيه المبنى مع المطلات والمحيط ومراعاة التوجيه الأمثل للواجهات من قلب النشاط، بحيث يحدث تداخل الطبيعة حتى لا تكون كتلا خرسانية فقط ومراعاة أنسنة المشروعات والتى ستنعكس مع استخدامات المستخدم، وبهذا تتداخل الطبيعة مع النسق والنسيج العمرانى وليس على المبنى فقط”.

وأضاف: “لا بد من فهم نمط حياة المستخدمين من بداية اليوم مما ينعكس على شكل تشغيل المبنى فى الشكل اليومى والحياتي، فدور المعمارى ينعكس على شكل المنشأ والعكس صحيح ولا يُمكن عمل مبانٍ تؤدى إلى أريحية المستخدم وسعادته”.

وتابع “مرسي”: “لا بد من فهم طبيعة وحجم المشروع، وهذا يعد من أهم آليات نجاح أى مشروع، لأن أى تعامل مع أى مشروع يرجع نجاحه إلى فهم حجم المشروع والمستخدمين والمحيط”.

واختتم: “أن التخطيط العمرانى وتصميم اللاند سكيب والتصميم المعمارى والتصميم الداخلى ليست علوما نظرية فقط وإنما علوم تُشكل الحياة وتختلف من مشروع لآخر، وهى ترجمة لباقى العلوم الانسانية والتى تعد الشريك الأساسى لنجاح أى استثمار فى كل مراحله.