رئيس مجلس الإدارة :«مرسيليا العقارية» تدرس الانتقال من التداول ببورصة النيل إلى السوق الرئيسية

تخطط مجموعة مرسيليا للاستثمار العقارى للانتقال من التداول فى بورصة النيل إلى السوق الرئيسية للبورصة، تزامناً مع استكمال الأعمال الانشائية والتوسعات فى مشروعاتها المتعددة سواء فى العاصمة الادارية الجديدة أو الساحل الشمالى.

أجرت المال حواراً موسعاً مع شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا العقارية، للحديث عن الموقف الحالى للمشروعات المختلفة، وخطة المجموعة فى العام الجارى، بخلاف رؤيته للسوق العقارية، وبعض التحديات التى تواجه المجموعة.

حليو: ضخ 500 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بالمشروعات المختلفة خلال 2021

وخلال الحوار أكد حليو استهداف المجموعة ضخ 500 مليون جنيه فى الأعمال الانشائية خلال العام الجارى، بخلاف استكمال اجراءات انهاء التراخيص بمشروع مدينة نصر، إضافة إلى دراسة إجراء زيادة لرأسمال المجموعة.

وإلى نص الحوار

● المال: ما الاستراتيجة التى تعكف الشركة على تحقيقها فى مختلف المشروعات خلال العام الجارى؟

حليو: تكثف مجموعة مرسيليا مطلع العام الحالى من نشاطها لإنهاء إجراءات التراخيص والدراسات الفنية والمالية لمشروع مرسيليا – مدينة نصر والمزمع طرحه فى الربع الثالث من 2021 بالشراكة مع شركة أملاك للتمويل الإماراتية وبإستثمارات تتجاوز 10 مليار جنيه وتوفر أكثر من 20.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على سنوات عمر المشروع.

كما أنه من المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروعها الرائد «جولدن يارد – العاصمة الإدارية الجديدة» بداية النصف الثانى من 2021 عقب الانتهاء بصورة كلية من مبيعات المرحلة الأولى كاملة والذى يتم تطويره بالشراكة مع إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال بالحى الدبلوماسى.

كما تعمل المجموعة خلال العام على تطوير حزمة متنوعة من المراحل بالمشروعات الجارية تتمثل فى تطوير المرحلة الأولى من مشروع حياة مرسيليا والذى يعد أول مدينة رأسية متكاملة فى الإسكندرية، علاوة على إستكمال الأعمال الإنشائية فى المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مرسيليا بيتش 4 والذى يعد أحد أهم استثمارات المجموعة بالساحل الشمالى والذى أوشكت مبيعاته على الإنتهاء بصورة كاملة تمهيداً لتسليم المرحلة الثالثة منه والجدير بالذكر أن مبيعات المشروع تجاوزت الثلاثة مليارات جنيه.

تحفظ محافظة مطروح كان على بعض عملاء الشركة بخصوص الضرائب العقارية

بالإضافة الى طرح مرحلة بيعية جديدة بمشروع كاسكاديا الساحل الشمالى أحدث إستثمارات مرسيليا بالساحل الشمالى وتحديداً بالكيلو 134.5 طريق الاسكندرية مطروح – سيدى عبد الرحمن ضمن المخطط الإستراتيجى الجديد للساحل الشمالى.

● المال: ما قيمة عقود المقاولات والإنشاءات التى تخطط الشركة لتنفيذها خلال العام الجارى؟

حليو: من المستهدف خلال 2021 توقيع عقود مقاولات بما يعادل 500 مليون جنيه فى مشروعات الشركة بالإسكندرية والعاصمة الإدارية والساحل الشمالى والعين السخنة.

● المال: مرسيليا من ابرز الكيانات العقارية فى مصر كما أنها مقيدة فى بورصة النيل، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاعمال الكبير للشركة، فهل هناك أى نوايا لنقل الشركة من القيد والتداول فى بورصة النيل الى السوق الرئيسى بداخل المقصورة؟

حليو: بالطبع من مخططات الشركة الإنتقال إلى البورصة الرئيسية وتعكف الشركة على تجهيز وإعداد ومتابعة الإجراءات اللازمة للقيد والتداول بالسوق الرئيسى ومن المستهدف أن يتم ذلك بنهاية العام الحالي

● المال: هل هناك نية لزيادة رأس المال الشركة؟

حليو: بالطبع تقوم الشركة حالياً بعمليات التقييم الداخلى لدراسة رفع رأس المال بما يتماشى مع حجم إستثمارات وأعمال الشركة.

● المال: ما هى الأسباب التى أدت لتراجع أرباح المجموعة فى العام الماضى وتحديداً فى أول 9 شهور؟

حليو: من المعروف أن إثبات الإيرادات بالإستثمار العقارى مرتبط بالتسليم الفعلى للوحدات وحيث أن الشركة قامت بالتسليم الفعلى للمرحلة الثانية من أحد أهم إستثماراتها بالساحل الشمالى «مرسيليا بيتش 4» خلال الربع الثالث والأخير من 2020 فقد تسبب ذلك فى حدوث طفرة ملحوظة فى أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام بما يزيد عن %94 مقارنة بالفترة المقارنة مع 2019 وبزيادة قدرها %140 من المستهدفات البيعية لـ 2020.

● المال: ما أبرز مستجدات الدعاوى القضائية ضد قيادات الشركة وهل تم التصالح فيها؟

حليو: لا توجد حالياً أى دعاوى قضائية ضد قيادات الشركة

● المال: ما آخر مستجدات التحفظ على أرصدة الشركة لدى محافظة مطروح نظير مخالفات؟

حليو: لا يوجد أى تحفظ على أرصدة الشركة لدى محافظة مطروح ولا توجد مخالفات تخص الشركة لدى المحافظة ولكن التحفظ كان لبعض عملاء مشروعات الشركة بخصوص مستحقات المحافظة من الضرائب العقارية على وحداتهم وإنقضى الأمر بمجرد موافاة المحافظة ببيانات العملاء المطلوبة.

● المال: ما قيمة المبيعات الفعلية التى حققتها الشركة خلال العام الماضى؟

حليو: حققت الشركة خلال 2020 مبيعات فعلية بقيمة مليار و400 مليون جنيه وهو ما يزيد %140 عن المستهدفات البيعية الموضوعة للعام حتى فى ظل الظروف التى مر بها العالم أجمع جراء إنتشار فيروس كورونا.

● المال: ما قيمة إلغاءات الحجوزات التى شهدتها الشركة خلال العام الماضى؟

حليو: لا تمثل نسبة تذكر من قيمة إجمالى المبيعات وجميعها بسبب الظروف الإقتصادية.

● المال: ما ابرز تطورات مشروعات الشركة وتحديداً فى العاصمة الادارية الجديدة والساحل الشمالى؟

حليو: تكثف المجموعة من الأعمال الإنشائية وصب الخرسانات للأدوار المختلفة بمشروعها الرائد بالعاصمة الإدارية الجديدة «جولدن يارد» والمستهدف أن يتم تسليمه خلال 3 سنوات وفقاً لإشتراطات جهاز العاصمة الإدارية، والجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية بالمشروع تسبق الجدول الزمنى والذى يُراجع بصفة دورية من جهاز العاصمة الإدارية وذلك عقب حصول المشروع على رخصة بناء بإعتباره أول مشروع سكنى بمنطقة المستثمرين – R7 يحصل على ترخيص البناء.

كما أن الشركة تستأنف أعمال البناء بالمراحل الثلاث على التوازى فى مشروع «حياة مرسيليا» أول مدينة رأسية بالإسكندرية على أن يتم تسليم الثلاث مراحل تباعاً على 3 سنوات متتالية.

كما تكثف من الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من أحد أهم إستثماراتها بالساحل الشمالى «مرسيليا بيتش 4» والذى يقع بالكيلو 124.5 طريق الاسكندرية مطروح بأفضل بقعة على خليج سيدى عبد الرحمن

وستبدأ المجموعة فى أعمال البناء التمهيدية وتسوية الأرض بمشروع كاسكاديا الساحل الشمالى والذى سيحمل صورة مختلفة لمشروعات الساحل الشمالى حيث تتبنى المجموعة سياسة جديدة فى تصميم وخدمات المشروع بصورة تضمن استمرارية الحياة بالقرية طوال العام من حيث توافر مختلف الخدمات ووجود أول مستشفى عالمى لمجموعة علاج بالقرية وجارى تنفيذ الأعمال التمهيدية بأرض المشروع.

«القليوبية» ما يزال تحت الدراسة

● المال: وماذا عن خطط الاتجاه الى منطقة غرب مصر والقليوبية؟

حليو: بالإتجاه إلى غرب مصر وتحديداً البحر الأحمر، إمتدت خطط الشركة التوسعية والمبتكرة لإنشاء أحد أهم مشروعات العين السخنة ونقطة نجاح جديدة فى مسيرة المجموعة وهو «بلوباى آسيا السخنة» «والذى يعد أول منتجع تم تصميمه بالكامل على الطراز الآسيوى فى مصرعلى خليج البحرالأحمر والذى تم تسليم المرحلة الأولى منه بما يزيد عن 780 وحدة

وبخصوص مشروع علم الروم ريزورت – محافظة مطروح فيعد علامة فارقة فى تاريخ إنجازات المجموعة، وقد تم تسليم المرحلة الأولى منه والجدير بالذكر أن المشروع يقع فى محافظة مرسى مطروح بشارع علم الروم أحد أشهر شوارع مرسى مطروح وقد ساهم المشروع فى تغيير النهج الموجود بمطروح إلى ثقافة المنتجعات المتكاملة ويتكون من 176 وحدة مصيفية كما يضم أكبرملاهى مائية بمحافظة مطروح أما بخصوص مشروع مرسيليا بمحافظة القليوبية فهو لا يزال المشروع قد الدراسة.

● المال: ما حجم محفظة أراضى الشركة حتى الآن؟

حليو: تبلغ محفظة الأراضى المملوكة للشركة قرابة 2 مليون متر مربع من الأراضى بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية فى مختلف مشروعاتها بالاسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة ومرسى مطروح والعاصمة الإدارية والقاهرة.

● المال: ما عدد الوحدات والمشروعات التى نفذتها الشركة فى السوق المحلية؟

نفذت مرسيليا خلال تاريخ إنجازاتها على مدار أكثر من 20 عاماً عشرين مشروعاً سكنياً، سياحياً، تجارياً وترفيهيا من كمباوندات سكنية متكاملة الخدمات وأكبر عدد من المشروعات السياحية بالساحل الشمالى بجانبيه القبلى والبحرى ومجموعة متنوعة من المولات التجارية علاوة على تنفيذ أكبر ملاهى مائية بالساحل الشمالى ومرسى مطروح

تضم مشروعات مرسيليا ما يتجاوز 15000 وحدة سكنية أى ما يزيد عن 30000 أسرة تحتضنها مشروعات المجموعة علاوة على وجود 5000 وحدة قيد الانشاء.

● المال: ما المناطق التى تستهدف الشركة الحصول على أراضٍ بها خلال الفترة القادمة؟

حليو: مرسيليا تستهدف دائماً توسيع محفظة أراضيها، موضحاً أنه خلال الفترة المقبلة من المتوقع المشاركة فى مخطط رأس الحكمة الجديد من خلال التقدم للحصول على أراضى ساحلية من هيئة المجتمعات العمرانية وأيضاً توسعات مدينة العلمين الجديدة.. مشيراً إلى أن المجموعة تستهدف أيضاً شراكة جديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية بالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والصعيد ودمياط الجديدة بإعتبارهم أهم الأماكن التى تتصدر الخطط التطويرية والتنموية على الصعيد العمرانى والتخطيط حالياً.

كورونا غيرت المفاهيم وتوجه لتنفيذ وحدات بأنظمة العمارة الخضراء المستدامة

● المال: هل تشهد الشركة تغيراً استثمارياً فى نوعية الوحدات التى تطرحها؟

حليو: بالتاكيد فرضت أزمة كورونا تغيراً على طبيعة الوحدات العقارية المطلوبة فأتوقع أن تزيد معدلات الطلب على وحدات القطاع الإدارى بصفة عامة ومن ثم تدرس المجموعة زيادة نسب القطاع التجارى فى مشروعاتها المستقبلية

علاوة على أن الدراسات السوقية التى تعتمدها المجموعة بصفة دورية ، وجهت رؤية واستراتيجية الشركة إلى تنفيذ الوحدات السكنية بأنظمة العمارة الخضراء المستدامة كما هو الوضع بمشروع جولدن يارد العاصمة الإدارية علاوة على تنفيذ الوحدات بمساحات متنوعة تناسب مختلف رغبات واحتياجات المستثمرين والعملاء المحليين.

● المال: هل هناك نية للحصول على قروض جديدة أو الاستفادة من أية آليات تمويلية أخرى بالسوق كالتأجير التمويلى؟

حليو: تقوم الشركة بإستمرار بدراسة جميع البدائل التمويلية سواء البنكية منها أو إدارة المحافظ المالية والصناديق الخاصة ولكن لا يزال البديل الأمثل والمتبع من المجموعة هو التمويل الذاتى للمشروعات من عوائد عمليات البيع حيت أنه لا يضع اى أعباء مالية إضافية على التدفقات النقدية للشركة.

● المال: هل هناك نية لإجراء إعادة هيكلة ادارية ومالية للشركة؟

حليو: تقوم الشركة بشكل دورى بتقييم أدائها الإدارى وإجراء إصلاحات هيكلية جادة وهادفة بهدف التحسين المتواصل للمؤشرات التنموية والمالية واستقطاب الخبرات الجديدة التى تؤهل المجموعة لإنجازات جديدة من جذب المزيد من الاستثمارات وخلق مشروعات عقارية منافسة بالسوق المحلية وقادرة على التنافس بقوة دولياً فى إستراتيجية تصدير العقار علاوة على تحقيق معدلات الربحية المستهدفة بصفة مستمرة.

جدير بالذكر أن القوائم المالية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى خلال العام الماضى كشفت عن ارتفاع أرباحها بنحو %80 بعدما سجلت ربحاً بقيمة 19.2 مليون جنيه مقابل 10.6 مليون فى عام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتسجل 413.6 مليون جنيه، مقابل 477.46 مليون جنيه خلال 2019.

قالت شركة مرسيليا للبورصة إن سبب زيادة صافى الربح فى القوائم المالية المستقلة لعام 2020 يرجع إلى 3 عوامل، وهى إيرادات استثمارات فى شركات تابعة بقيمة 5.94 مليون جنيه، وذلك من شركة مرسيليا لإدارة الأصول، وارتفاع نسبة مجمل الربح فى بعض الوحدات، وانخفاض بعض المصاريف، وكذلك ارتفاع بعض الإيرادات الأخرى عن العام السابق».