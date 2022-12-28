رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»: «فاروق سيستمز» الأمريكية تضخ 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد لمستحضرات التجميل

كشف فاروق الشامى، رئيس مجلس إدارة شركة فاروق سيستمز الأمريكية المتخصصة فى إنتاج مستحضرات التجميل، ضخ 100 مليون جنيه استثمارًا أجنبيًا مباشرًا فى مصر، من خلال إنشاء مصنع جديد على مساحة 10 آلاف متر بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر .

وقال “الشامى” فى حواره مع “المال”، إن المصنع الجديد بمثابة تكامل استثمارى لمصنعه القائم فى مصر، لافتًا إلى أنه من المقرر التشغيل الفعلى له فى النصف الأول من العام المقبل، وسوف يتخصص فى إنتاج 1000 صنف لمنتجات التجميل الخاصة بالشعر عالية الجودة.

50 ألف طن إنتاجاً مرتقباً سنوياً..وتوفير 1500 فرصة عمل

وأضاف أنه من المستهدف أن تصل القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد إلى 50 ألف طن سنويًا، ما سيوفر 1500 فرصة عمل .

وتابع “الشامى” أن مصنعه الجديد من المرتقب أن يصدر %90 من الإنتاج إلى أفريقيا والدول العربية، استغلالًا لاتفاقيات التجارة التى وقعتها مصر مع العديد من البلدان، التى تتضمن “دول الكوميسا وأغادير”، مشددًا على ضرورة تعميق الصناعة فى مصر، إذ يعتبر ذلك فرصة ذهبية للاستثمار الأجنبى المباشر، والذى بدوره يساهم فى الوصول الى العديد من الاسواق الهامة.

تصدير %90 إلى أفريقيا والدول العربية

وتمتلك شركة “فاروق سيستمز” 3 مصانع على مستوى العالم فى مصر وفلسطين وكوريا، بالشراكة مع شركة “إل جى” لقطاع الإلكترونيات، ويعتبر المصنع الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية على مساحة 150 ألف متر مربع، بينما يتخطى حجم مبيعاته سنويًا المليار دولار، وتقوم بتصنيع 1000 منتج أورجانيك للشعر، تحت مسمى العلامات التجارية،” CHI® و BioSilk®.” ، من بينها 59 منتجا ابتكرته الشركة .

وتعد الشركة الأولى فى العالم التى قامت بتطوير ماكينات تصفيف الشعر بالتعاون مع أحد خبراء وكالة ناسا الفضائية السابقين المتخصصين فى إجراء أبحاث وتجارب علمية، لتصبح مصنعة من السيراميك.

وقامت الشركة مؤخرًا بطرح ماكينة جديدة متطورة لتلوين الشعر، بالتعاون مع “إل جى”، وتعتبر مصر من البلاد الأولى التى سوف تستفيد من هذا المنتج المتقدم كونها من الأسواق الهامة والمستهلكة، وفقا لـ”الشامى” .

وقال إن الشركة افتتحت فى 2018 مصنعًا لها فى مصر بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، باستثمارات مشتركة مع مجموعة إخوان هاشم المتخصصة فى إنتاج الزيوت العطرية عبر مزارعها، واستحوذت فاروق سيستمز على نسبة %60 من أسهم الملكية .

وأشار “الشامى” إلى أن مصنعه بمصر يحقق مبيعات سنوية إيجابية منذ افتتاحه، متوقعًا زيادتها بنهاية العام الحالى لنحو 180 مليون جنيه، مقابل 150 مليونًا عام 2021، أى تحقق نسبة ارتفاع تصل إلى %20.

وأضاف أن المصنع ينتج 27 نوعًا مختلفًا من المنتجات بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون عبوة سنويًا، موضحًا أن معظم إنتاجه يوزع بالسوق المحلية، بنسبة %80، والباقى يصدر إلى المغرب وتونس وسنغال وكينيا .

وأكد أن مصر سوق واعدة فى صناعة مستحضرات التجميل بكل أنواعها، إذ إنها تمتلك إمكانيات ضخمة من الموارد البشرية الماهرة والطبيعية من مدخلات الإنتاج الرئيسية، التى تجعلها فى طليعة الدولة المتقدمة فى صناعة تلك المنتجات التى تتضمن “فرنسا وأمريكا”.

وسجلت صادرات مصر مستحضرات التجميل قفزة كبيرة لتبلغ 410 ملايين دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقابل 193 مليونًا العام الماضى بزيادة بلغت %112.

وكشف “الشامى” عن نيته ضخ استثمارات فى زراعة النباتات العطرية، بهدف خدمة مصنيعه فى مصر، إذ تعد من المواد الخام الرئيسية المستخدمة فى تصنيع منتجات مستحضرات التجميل .

وعن الأزمات العالمية التى تشهدها العديد من البلدان، والتى تتضمن آثار جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم، وما مدى تأثيرها على تكلفة الإنتاج، قال “الشامى” إن سوق مستحضرات التجميل لم تتأثر بشكل مبالغ، فالخسارة كانت طفيفة إلى حد ما، متوقعًا ارتفاع منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى %10، مضيفًا أن النمو فى المبيعات يعوض زيادة التكاليف على الشركة .

ونوه إلى أن شركته ابتكرت حلولًا جديدة لتفادى الخسائر الناتجة عن كورونا، بعدما استطاعت إدخال منتجات جديدة تتواكب مع الجائحة من إنتاج الكحول والمطهرات والقناع الطبي.

وحول العقبات التى تقابل استثماراته فى مصر، ناشد “الشامى” الحكومة المصرية بضرورة تقديم تيسيرات فى تراخيص منتجات التجميل من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن البيروقراطية تعتبر عائقًا فى نمو الاستثمارات .

كما طالب بتسهيل إجراءات الجمارك، عبر الإفراج عن البضاعة والخامات التى تتعدى شهرًا من احتجازها، مشددًا على ضرورة محاربة السوق الموازية، وانتشار المنتجات غير المرخصة والمغشوشة.

وحذر “الشامى” المترددين على مراكز التجميل والعاملين فى مجال تصفيف الشعر من استخدام المنتجات المنتشرة مؤخرًا، وفى مقدمتها “الكيراتين”، و”البروتين”، لاحتوائهما على مادتى الفورملين والأمونيا المسببتين للسرطان.