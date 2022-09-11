رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»: «سمرمون لإنتاج الأسماك» تدرس إنشاء منافذ جديدة لزيادة المعروض

تدرس مجموعة مصانع سمرمون لإنتاج الأسماك فى الفترة الحالية إنشاء منافذ جديدة، للتوسع فى عدد المنتجات المطروحة أمام المواطنين بشكل حر عن الأسواق المُجمعة، ولتحقيق أكبر عقب نجاح تجربتها بإنتاج أول تونة مصرية %100، وفقاً لتصريحات الدكتور هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة مصانع سمر مون ورئيس اتحاد الصناعات ببرج العرب.

هانى المنشاوى: نستهدف الشريحة الأعلى من القوى الشرائية وانتشارا أكبر فى الفترة المقبلة

وأضاف «المال» أن “سمرمون” حققت انتشارا خلال توزيع منتجاتها داخل عدد من محافظات مصر وكذلك سوق الدول العربية والإفريقية، مؤكداً أن الخطوة القادمة تعمل على التوزيع داخل محافظة القاهرة أسوة بباقى المحافظات، حتى يتم استهداف الشريحة الأكبر من القوى الشرائية، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأخرت ولكنها قيد التنفيذ الفعلى.

يشار إلى أن مصانع “سمرمون” الخمس حصلت على تصريح التصدير للدول الإفريقية والاتحاد الروسى، وتُمثل مصر حالياً فى الاتحاد الإفريقى للتصنيع السمكى، وتُعد من الكيانات المُتخصصة فى تصنيع الأسماك فى مصر بشكل علمى وتكنولوجى.

وأشار “المنشاوي” إلى أن “سمرمون” لديها 75 منتجا من الأسماك الأساسية، على غرار سمكة الهارينج من هولندا، وسمك السردين، والسلمون، والماكريل، والثعابين، والبطارخ، وسمك البورى، وغيرها من الأنواع والمشتقات من السمك.

أما على صعيد أحدث أنواع المنتجات لدى “سمرمون”، أكد “المنشاوي” أن مصنع التونة -والذى بدأ إنتاجه عام 2017- ليس إلا قطاعا إنتاجيا بمصانع الشركة، وهو عبارة عن محاولة لإثبات أن المصريين قادرين على إنتاج التونة المُعلبة، لافتا إلى أن نوعية سمكة التونة التى تعتمد الشركة على تصنيعها تُعد من أفخم أنواع التونة فى العالم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن سمكة التونة التى يتم اصطيادها يوجد بها نسبة ضئيلة من الحمل الإشعاعى، بالمقارنة مع نظيرتها فى تايلاند التى عادة ما يتم استيرادها، مؤكداً أيضاً أن نسبة الزئبق فى السمكة تُعد قليلة وذلك للحصول عليها عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبالتالى تكون نوعية السمكة منتقاة، بحسب وصفه.

ولفت إلى أنه وفقاً للظروف الإقتصادية الراهنة والتى أثرت على الكثير من الدول، وما خلفته من كساد، تعمل مصانع سمرمون حالياً بنصف طاقتها، ولكنها لم تلجأ مُطلقاً لتسريح أى من العمالة لديها بل تلتزم بإنفاق المرتبات دون تأخر، لافتاً إلى أن مبدأ تسريح العمالة من الممكن تطبيقه فى مرحلة متأخرة جداً ويُعد آخر حل من الممكن أن تلجأ إليه الشركة بشكل عام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصانع سمرمون، أن مصر تُعد فى الترتيب الرابع عالمياً فى إنتاج الأسماك، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يُحقق %35 من هذا الإنتاج، مؤكداً أنه فى حال قيام مصر بزيادة التصنيع السمكى سيُعد ذلك قيمة مُضافة للقطاع.

يُشار إلى أن “سمرمون” يُعد أول مركز متخصص فى تصنيع فواتح الشهية من الأسماك المملحة، المدخنة، والمخللة والمطهية المجففة عن طريق التعليب، وتقدم أحدث تكنولوجيا تغليف فى العالم.

وحصلت مصانع “سمرمون” على عدة شهادات، أبرزها الأيزو وFDA من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حصولها على ترخيص لتصدير مصنعات أسماك للاتحاد الأوروبى، ترخيص التصدير لروسيا، والحصول على القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء.