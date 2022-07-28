رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»:«القناة للرباط وأنوار السفن» تنافس على تقديم خدمات بـ5 موانئ سعودية

◗❙التعاقد مع الإنشاءات البحرية لبناء لنش بتكلفة 20 مليون جنيه

كشف المهندس طارق الجرايحي، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للرباط وأنوار السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، عن منافسة الشركة فى مناقصة طرحتها هيئة الموانئ السعودية لتنفيذ أعمال رباط وكشف عن الغازات بـ5 موانئ تابعة لها، ضمن عدة شركات عالمية، بجانب التقدم لتنفيذ أعمال حفر أفقى لمشروع شركة الحبال بالعين السخنة، مع إحدى الكيانات النرويجية تتعلق بالاستزراع السمكي، فى إطار دعم الشركات الشقيقة.

وأشار إلى أن المنافسة خارج السوق المحلية تستهدف توسيع الأنشطة والأعمال التى تنوى الشركة إطلاقها فى الفترة المقبلة، لزيادة حجم الإيرادات والأرباح المحققة سنويًا.

ولفت إلى أنه متوقع أن تصل حجم الأرباح خلال العام المالى الحالى 2023-2022 إلى 500 مليون جنيه، بزيادة 100 مليون على العام المالى الماضي.

ولفت إلى أنه تم تحقيق إيرادات بنهاية المالى 2022-2021 وصلت إلى مليار جنيه، بزيادة %15 عن المستهدف تحقيقه وفقًا للخطة الاستثمارية.

وقال أنه سبق للشركة أن حققت مليار جنيه إيرادات خلال فترة حفر قناة السويس الجديدة نتيجة تنفيذ مشروعات حفر أفقى خلال عام واحد، إلا أن هذه المرة تم تحقيق المبلغ بالاعتماد على الأنشطة الرئيسية، ما يعد إنجازًا حقيقيًا للعاملين بها.

وأشار إلى أن الحفر الأفقى من أبرز الأنشطة التى تعمل بها الشركة، إذ تقوم بتنفيذ 72 معدية على طول المجرى الملاحى للقناة من مواسير بولى إيثيلين عالى الكثافة لتوصيل مرافق الكهرباء، والمياه، والسولار وغيرها، لصالح العديد من الجهات.

وأرجع «الجرايحي» أسباب ارتفاع الإيرادات إلى زيادة أعداد السفن العابرة للقناة، ومن ثم أتاحت فرصة أمامها تقديم خدمات الرباط والأنوار والكشافات لعدد 22035 سفينة، إضافة إلى خدمة السفن فى المواقع الخارجية، بموانئ شرق بورسعيد، والعين السخنة، ونويبع، وشرم الشيخ.

وأضاف أن العاملين بالشركة نجحوا فى تجويد الخدمات المقدمة للسفن بكفاءة وسرعة فى الأداء، بالتزامن مع توفير كل الإمكانيات والمعدات.

وأشار «الجرايحي» إلى استحواذ شركته على الخدمات المؤداة للسفن بميناء العين السخنة، خاصة خدمات الرباط وتوصيل المرشدين، وتوصيل أطقم الحجر الصحي، لافتًا إلى الاهتمام بتجويد الخدمات بالميناء.

وكشف عن التعاقد مع شركة الإنشاءات البحرية إحدى الشركات الشقيقة لبناء لنش بتكلفة 20 مليون جنيه، لتقديم خدمات الربط بمواقع العين السخنة، إلى جانب لنشى العاملين بالميناء حاليًا، لمواكبة حجم التطوير وزيادة حجم الأعمال المتوقعة، مع انتهاء العمل بالأرصفة البحرية والمشروعات الجديدة.

ووفقًا للمعلن من «النقل» فإنه يتم حاليًا إنشاء 18 كيلو أرصفة بميناء السخنة، منها تدشين 4 أحواض ومحطات جديدة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول على مساحة 9.6 مليون متر مربع، إضافة إلى مناطق تجارية ولوجستية بإجمالى 5.3 كيلومتر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائى السريع «السخنة- مرسى مطروح» تستخدم فى نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى جميع أنحاء الجمهورية.

وتسعى «النقل» من خلال تعاقدها مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى، إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة أنها تمتلك كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحى.

وسجل ميناء السخنة تداولًا بنحو 900 ألف حاوية خلال عام 2021 بزيادة بلغت 16% عن 2020.

وأشار إلى أن سياسة خفض المصروفات والسيطرة على عنصر التكاليف بجانب تشكيل فريقين أحدهما لإدارة المخاطر والثانى التحليل المالى وتقييم المشروعات، ساهمت فى رفع الإيرادات فضلًا عن سياسة ترشيد النفقات، ومنها الاعتماد على ورش الشركة فى إجراء الصيانة والعمرات للوحدات البحرية، بدلًا من إسنادها لجهات خارجية.

وحول موقف الشركة من الاستثمارات الخارجية، قال «الجرايحى» إنه يتم الاستثمار فى السفينة أمان التى تقوم بخدمة الأنشطة البترولية، والذى يعد أحد المجالات الناجحة بالشراكة مع شركة التمساح، إذ ساهمت فى جلب 69 مليون جنيه إيرادات للرباط العام المالى المنقضى 2021.

ولفت إلى أن حجم استثمارات الشركة فى قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد %5.3 ونسبة %49 لاستثمارها فى الترسانة النيلية فى أسوان.

من ناحيته، كشف رئيس شركة الرباط عن زيادة تعريفة خدمات الرباط المؤداة للسفن بنسبة 12%، وبدء تطبيقها من أبريل المنقضي، بسبب ارتفاع أسعار المعدات وقطع الغيار والمهمات التى تعتمد عليها الشركة فى أداء الخدمات للسفن العابرة للقناة، المترددة على الموانئ وارتفاع مصروفات تشغيل اللنشات بعد زيادة أسعار الوقود.

وقال إنه لم يتم تحريك التعريفة منذ عام 2014، ويتم سداد قيمة الخدمات بمعرفة التوكيلات الملاحية فى حساب الفاتورة الموحدة الخاصة برسوم العبور بالبنك المركزى بالدولار.

وحول الخطة الاستثمارية الجديدة بموازنة عام 2023 -2024، قال «الجرايحى»، إنه تم رصد 48.7 مليون جنيه، إذ مستهدف القيام بإجراء تطوير شامل لأعمال الشركة وأنشطتها وزيادة ورفع كفاءة الأسطول، وشراء 5 كشافات لقطاع الأنوار وونش علوى، للورش و5 لنشات مطاط بجانب لنشى فيبر جلاس بطول 10 أمتار وسيارات لدعم الأسطول البحري.

وأضاف أن أسطول الشركة يتنوع من الوحدات البحرية والبرية بإجمالى 250 وحدة عائمة، بين لنشات وقاطرات وصالات من الفيبر جلاس والحديد والألمونيوم، بجانب أسطول برى من السيارات بإجمالى 60 سيارة.

وتابع أنه تم دعم الشركة بلنشين طراز بايلوت (فهد 5 و6 ) بطول 15 مترا، وقاطرتى قوة شد 8 أطنان (نور 1 ونور 2) بهدف تحسين خدمات الرباط، ونسعى لتنفيذ خطة تسويقية تستهدف الارتقاء لتصبح الشركة العالمية للرباط وأنوار السفن، ونتيجة زيادة رأسمالها الذى وصل إلى 250 مليون جنيه حاليا للمنافسة بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى الشركة ساهمت فى تنفيذ مشروعات نقل المرافق بإجمالى 25 سيفون بالتوازى مع حفر قناة السويس الجديدة من غرب القناه لشرقها، بجانب تنفيذ 3 سيفونات لمدينة بورفؤاد، وسيفونات لتوصيل المرافق الخدمية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وقال إن الشركة أضافت لأنشطتها خدمة توصيل طواقم أطباء الحجر الصحى إلى أماكن انتظار السفن العابرة للقناة لإجراء الكشف الطبى على البحارة بميناء السخنة، إلى جانب وتطهير وتعقيم السفن وتنظيف المسطح المائى بميناء بورسعيد، والصيد وحوض الترسانة ومنطقة النوادى والشركات، وذلك فى مجال خدمة البيئة وحماية العائمات الموجودة بالميناء، والعابرة للقناة.

وتعد «القناة للرباط وأنوار السفن» إحدى الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس، وتم تأسيسها فى يناير 1862 برأسمال مليون جنيه، وتعمل فى نشاط رباط وحل وتأمين السفن العابرة من المجرى الملاحي، وإمدادها بكشافات الإنارة بجانب نشاط الحفر الأفقى.