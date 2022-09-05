رئيس مجلس الإدارة: «ديجيتايز» تتعاون مع مشغل اتصالات لمد شبكات بالعاصمة الإدارية.. وتسعى للتوسع فى نيجيريا

كشفت شركة ديجيتايز للاستثمار والتكنولوجيا الرقمية عن تعاونها مع أحد مشغلى خدمات الاتصالات فى مصر لتقديم خدمات الصيانة الدورية والوقائية لكبائن الاتصالات وتطوير ومد شبكة كابلات الألياف الضوئية فى مقر بعض الوزرات داخل العاصمة الادراية الجديدة.

نشاط المدفوعات الرقمية يتصدر أولوياتنا

وتستهدف تطوير محفظة خدماتها واقتحام صناعة المدفوعات الرقمية، إلى جانب العمل على زيادة حجم أعمالها خلال العام الحالى، ليصل إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وتسعى الشركة كذلك إلى عقد مجموعة من الشراكات خلال الفترة المقبلة مع مجموعة من الهيئات الحكومية والخاصة بالسوق المحلية فى قطاع الاتصالات بهدف المساهمة فى دعم خطة الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

قال يسرى عتلم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ديجيتايز بدأت عملها فى عام 2008 بحجم أعمال يصل إلى 4ملايين جنيه، وتستهدف الوصول إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 135 مليونًا فى 2021، منوهًا بأن الشركة حققت خلال النصف الأول من 2022 عمليات بقيمة 93 مليون جنيه، مقارنة مع 47 مليونًا فى الفترة ذاتها من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت 98 %.

وأوضح «عتلم» فى حوار مع «المال» أن شركته تعمل حاليًا فى قطاعين، هما التجارة الإلكترونية وخدمات البنية التحتية للاتصالات، كما تستهدف التوسع فى أسواق أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة فى منطقة وسط وشمال القارة السمراء، وعلى رأسها نيجيريا، مع توافر عوامل جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتطور بيئة الأعمال لديها – على حد وصفه.

وأضاف أن «ديجيتايز» لديها تعاقدات مع قرابة 1000 عميل فى قطاع التجارة الإلكترونية، فضلًا عن شراكات مع وكلاء عالميين كشركة توتال الفرنسية وإينوك وشل والتعاون وأويل ليبيا، إضافة إلى أن آخرين فى قطاع حلول البنية التحتية، مثل المصرية للاتصالات وشركة بنية لحلول الاتصالات و ZTE والسويدى.

وكشف «عتلم» عن تعاون ديجيتايز مع أحد مشغلى خدمات الاتصالات فى مصر لتقديم خدمات الصيانة الدورية والوقائية لكبائن الاتصالات وتطوير ومد شبكة كابلات الألياف الضوئية فى مقر بعض الوزرات داخل العاصمة الادراية الجديدة.

وأضاف أن نموذج عمل الشركة يرتكز على تنفيذ عمليات استحواذات على شركات صغيرة الحجم وتحويلها لكيانات تتبنى مفهوم التحول الرقمى، منوهًا عن استعانتها بمجموعة من الخبراء فى كيانات عالمية لميكنة أعمالها، بهدف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع الدولة المصرية بشكل أسهل.

ونوه عن قيام ديجيتايز بالاستحواذ على 3 شركات حتى الآن، أولها شركة تقدم خدمات البنية التحتية وهى «آى ويف»، إلى جانب أخرى تعمل فى مجال الخدمات البترولية، وهى «كلاكس»، وقامت بتحويلها إلى منصة متكاملة تعتمد على استخدام التكنولوجيا فى طلب وتوصيل المنتجات، الأمر الذى انعكس على وصول قاعدة عملائها إلى ألف عميل، وأخيرًا بالشراكة مع حلفاء استراتيجيتين تم الاستحواذ على شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، بهدف جعلها منصة إلكترونية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى أن تحويل «آى ويف» إلى شركة تعتمد على تقنيات التحول الرقمى، ساهم بشكل كبير فى تسهيل عمليات اتخاذ القرار، ومتابعة آخر المستجدات التى تطرأ على أعمالها فى مختلف محافظات الجمهورية، معتبرًا أن عمليات الاستحواذ على الكيانات السابقة، وتطوير نماذج أعمالها عزز من اقتناص مشروعات بأحجام كبيرة.

خطة مع «القاهرة للأوراق المالية» لطرح تطبيق تداول للبورصة.. وتسويقه بالسعودية والإمارات

فى سياق متصل، كشف أن ديجيتايز تعكف حاليًا بالتعاون مع شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية على وضع خطة استراتيجية وتسويقية ترتكز على طرح تطبيق إلكترونى للتداول فى البورصة المصرية يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى، مع إعداد دليل استرشادى للمستخدمين يوضح مفهوم وآليات التداول على الأوراق المالية.

وكانت شركة ديجيتايز قد أعلنت منذ أسابيع وبالشراكة مع سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن استحواذها على حصة مصرف أبو ظبى الإسلامى فى شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.

ونوه رئيس مجلس إدارة الشركة عن اعتزامها طرح التطبيق سالف الذكر خارج مصر للعملاء فى أسواق السعودية والأمارات، معتبرا أن الشراكة بين ديجيتايز وسوليد كابيتال من شأنها تعزيز تنافسية الأبلكشين محليًا وإقليميًا فى مواجهة الحلول المنافسة.

على صعيد آخر، لفت إلى أن ديجيتايز تقوم حاليًا بتنفيذ مجموعة من الحلول التقنية فى العديد من المجالات، منها تنفيذ نظام بوابات ذكية فى إحدى الجامعات المصرية، تعمل على قياس درجات حرارة الطلاب والتأكد من حصول الطالب على لقاح فيروس كورونا، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وبصمة العين، إلى جانب تطوير نظام تقنى آخر يسهم فى قياس سلوك العملاء داخل المتاجر التى تقدم الأجهزة الإلكترونية، والذى بدوره يسهم فى تقديم قراءة للسلوك الشرائى للعملاء وتحليله.

يذكر أن عمومية ديجيتايز قررت قبل نهاية أغسطس الماضى تعديل نسبة طرح جزء من أسهمها فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح %48 تعادل 5 ملايين و760 ألف سهم من إجمالى 12 مليونًا، بدلًا من %30، على أن تتم عملية الطرح خلال 6 أشهر.

وتعتزم الشركة توظيف كامل حصيلة الطرح المرتقب فى زيادة رأسمالها واستكمال توسعاتها فى المشروعات القومية التى تتولى تنفيذها، مثل توصيل شبكة كابلات الألياف الضوئية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، علاوة على الدخول فى أنشطة أخرى على رأسها حلول التكنولوجيا المالية واختراق أسواق إقليمية جديدة.`

طارق رمضان