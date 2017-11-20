رئيس مجلس الإدارة: الهلالى القابضة تدرس الاستحواذ على شركة أوراق مالية

❏ تنتظر إنهاء تراخيص إقامة ناطحة سحاب بتكلفة 1.5 مليار دولار

❏ تدشين كيان عملاق للمواد الغذائية باستثمارات 700 مليون دولار

المال ـ خاص

كشف سامى الهلالى، رئيس مجموعة الهلالى القابضة للاستثمار السعودية فى رده على سؤال لـ«المال» بشأن الاستحواذ على كيانات عاملة بالسوق المحلية، أن المجموعة تدرس الاستحواذ على إحدى الشركات المحلية العاملة فى مجال البورصة والأوراق المالية، ورفض الإفصاح عن اسم الشركة، أو قيمة الصفقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، أن مجموعته تعتزم تدشين شركة عملاقة فى مجال المواد الغذائية، خلال العام المقبل، باستثمارات لن تقل عن 700 مليون دولار، لافتا إلى أن رقم الاستثمارات ليس كبيرا، مقارنة بحجم السوق المصرية، الذى تعدى تعداده أكثر من 95 مليون نسمة.

وقال إن شركته تتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، فى توريد المواد الغذائية الزيوت واللحوم للسوق المصرية، لافتا إلى أن المجموعة تمتلك بعض المزارع فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، فى بعض الدول مثل السعودية، التى يمكن الاستعانة بها.

فيما يتعلق بإقامة برج ناطحة سحاب فى مصر، كشف الهلالى، عن أنه جار إعادة النظر فى بعض الأمور الفنية الخاصة بدراسة الجدوى، بعد الإعلان عن إقامة أكبر ناطحة سحاب فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال: «نسعى أن نكون أكبر من البرج الذى سيقام فى العاصمة الإدارية، وننتظر حاليا إنهاء هيئة الاستثمار ووزارة الإسكان التراخيص الخاصة بإقامة البرج، لافتا إلى أن أرتفاعه لن يقل عن 842 مترا.

وأشار إلى أن إجمالى التكلفة الاستثمارية للبرج تصل إلى 1.5 مليار دولار، تمتلك المجموعة %80 منه، والباقى لصالح شركتين من روسيا والصين.

أضاف أن الشركة تخطط لعدة مشروعات خلال المرحلة المقبلة، من بينها إنشاء مشروعين فى المجال الصناعى فى الربع الثانى من 2018، متوقعا صحوة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، خلال المرحلة المقبلة، عقب الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى يتضمن حوافز عدة لجذب الاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أن طرح أسهم المجموعة فى البورصة المصرية وارد، خلال المرحلة المقبلة.