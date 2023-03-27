رئيس مجلس الأمن الروسي: موسكو تمتلك القدرة على تدمير أمريكا

أكد أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن موسكو تمتلك أسلحة حديثة وفريدة من نوعها وقادرة على تدمير أي خصم ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجئ هذا في أعقاب صدور إدانات دولية على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول إبرام بلاده اتفاقاً مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، عادت موسكو وأبدت عدم اكتراثها.

تصريحات رئيس مجلس الأمن الروسي

وتابع في مقابلة لباتروشيف مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، أن روسيا تتحلى بالصبر، ولا تخيف أحدا بإمكانياتها العسكرية، إلا أنها في الوقت نفسه، تمتلك أسلحة فريدة حديثة قادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان وجودها مهددا.

ووصف باتروشيف رأي السياسيين الأمريكيين بأن روسيا لن تكون قادرة بعد الآن على الرد على ضربة نووية وقائية بأنه “غباء خطير وقصر نظر”.

كما رأى أنه ولسبب ما، يظل السياسيون الأمريكيون الذين أسرتهم دعايتهم الخاصة واثقين من أنه في حال نشوب صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تتمكن روسيا من الرد. وهذا غباء وقصر بالنظر وخطير للغاية.

واعتبر أمين مجلس الأمن الروسي أن نسيان دروس التاريخ دفع البعض في أوروبا إلى الحديث فعليا عن الانتقام، الذي سيؤدي إلى انتصار على روسيا.

يشار إلى أن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وحليف بوتين اللصيق، كان أكد في تصريحات سابقة أنه في حال زودت لندن كييف باليورانيوم، فستعطيه يورانيوم حقيقي”، وفق تعبيره.

كذلك اعتبر في تصريحات قبل أيام قليلة أنه حالما تنفجر الذخيرة البريطانية في مواقع القوات الروسية “فإن الرد سيكون فظيعاً، ودرساً لكوكب الأرض بأسره”.

نقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف

وأتت تصريحات لوكاشينكو بعدما اشتعل سجال “اليورانيوم” هذا مطلع الأسبوع، حين صرحت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، بأن بلادها تسعى لنقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات “تشالنجر 2″ القتالية و”قذائف خارقة للمدرعات”.

ويستخدم اليورانيوم المنضب عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنه “أقل نشاطًا إشعاعيًا من اليورانيوم الطبيعي”.

بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن رد فعل الدول الغربية لن يؤثر على خطط نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، الإثنين، إن “رد الفعل الغربي، بالطبع، لا يمكن أن يؤثر على خطط روسيا”، وفق وكالة “تاس”.