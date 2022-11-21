رئيس مجلس الأمناء لـ«المال»: توقف مفاوضات استحواذ «أكتيس» على حصة فى جامعة «ميريت»

كشف رجل الأعمال صديق عفيفى رئيس مجلس أمناء جامعة «ميريت» عن توقف مفاوضات استحواذ شركة الاستثمار العالمية «أكتيس» على حصة فى الجامعة التى يقع مقرها فى مدينة سوهاج الجديدة.

وكانت مجموعة «Honoris United Universities» المملوكة لشركة «أكتيس» العالمية أعلنت فى وقت سابق عن توقيع العقود النهائية (المشروطة بموافقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي) للحصول على حصة حاكمة فى جامعة «ميريت».

وأضاف «عفيفى»- فى تصريحات لـ«المال»- أن «أكتيس» كان من المقرر لها الدخول عبر ضخ استثمارات جديدة فى جامعة «ميريت» مقابل الحصول على حصة ملكية، موضحا أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل الصفقة وبالتالى توقفت المفاوضات.

وأشار إلى أن الجامعة منفتحة وترحب بجميع المستثمرين للمشاركة حال توافق وجهات النظر بين الأطراف خاصة فى ظل ارتفاع الشهية لدخول القطاع، لافتا إلى أنه سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس الأمناء حال دخول أى شركاء جدد.

وطلبت «المال» من مسئولى شركة «أكتيس» الرد، لكنها لم تحصل عليه بعد.

عفيفى: ضخ 1.5 مليار جنيه لإضافة 3 كليات جديدة عبر الموارد الذاتية

وأوضح عفيفى أن الجامعة تستهدف تدشين 3 كليات جديدة خلال العام المقبل، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات الأولية لها إلى 1.5 مليار جنيه تقريبا، سيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية.

وأكد أن التقدير المبدئى لتكلفة تدشين الكلية الواحدة يصل إلى 500 مليون جنيه، لكنها تختلف من تخصص إلى آخر.

وتُعتبر« Honoris» التابعة لـ «أكتيس» منصة خاصة للتعليم العالى فى أفريقيا تلتزم بإعداد المواهب فى دول القارة السمراء ذات المستوى العالمى لدخول سوق العمل مستقبلاً، وتضم المجموعة مؤسسات تعليمية فى المغرب ونيجيريا وتونس وجنوب أفريقيا وموريشيوس، ومسجل بها أكثر من 61 ألف طالب.

جدير بالذكر أن جامعة «ميريت» تأسست عام 2019 وتضم حاليًّا 3 كليات هى الطب والصيدلة والعلاج الطبيعى، وتعتبر واحدة من 4 جامعات خاصة فقط فى الصعيد والوحيدة فى سوهاج.

وأبرمت «ميريت» شراكات مع مؤسسات عديدة، منها جامعة سوهاج، كما عززت العلاقات الأكاديمية مع جامعات فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا.

يذكر أن «ميريت» تتبع الدكتور صديق عفيفى، والذى يمتلك خبرات سابقة فى مجال التعليم، بعدما أسس فى السابق جامعة النهضة ببنى سويف، بجانب معاهد طيبة العليا فى القاهرة، وعدة مدارس دولية أخرى، ويرغب فى تكرار تجارب الاستثمار فى القطاع الجامعى فى مدن الصعيد.