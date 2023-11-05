رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني: نستهدف زيادة استثمارات الشركات اليابانية في البلاد

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن استمرار عقد اللقاءات بين رجال الأعمال اليابانيين والمصريين هو أمر ضروري للغاية.

وأضاف أن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابًا على مستوى الاستثمار وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن الاستثمار بين مصر واليابان قد حقق تضاعف أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الياباني الذي نظمه مجلس الأعمال الياباني المصري بالتعاون مع السفارة المصرية فى اليابان والمكتب التجارى فى طوكيو وذلك ضمن الفعاليات المستمرة للترويج للاستثمار بحضور 87 رجل أعمال يابانى يمثلون الشركات اليابانيه أعضاء الجانب اليابانى فى المجلس بالإضافة إلى الشركات اليابانيه الراغبة فى بحث واستكشاف الفرص الاستثماريه فى مصر، وبمشاركة الوفد المصري المكون من 15 رجل أعمال أعضاء مجلس الأعمال المصري اليابانى وأعضاء السفاره المصريه فى اليابان ومكتب التمثيل التجارى وممثلى الهيئه العامه للاستثمار.

وأضاف العربي أن المنتدى استعرض التطورات الإيجابيه التى يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار وبيئة الاستثمار التنظيميه والتشريعيه وتطورات البنيه الأساسيه لدعم اللوجستيات اللازمه لتدفق الاستثمارات ، والقطاعات ذات الأولويه فى العمل المشترك مع الجانب اليابانى.

وأشار أن المجلس قد قام بتشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين المصاحبين للسيد حسام هيبه رئيس الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره فى رحلة الترويجيه الى اليابان والتى بدأت يوم الإثنين واستمرت فعالياتها حتى يوم أمس الجمعه، مؤكدا أن تشكيل الوفد القطاعات الهامه للإستثمارات المشتركه المصريه اليابانيه مثل قطاعات الأجهزه المنزليه والإلكترونيات ممثلة فى مجموعة شركات العربي، صناعة السيارات ممثلة فى شركة سوزوكى والصناعات المغذيه للسيارات ممثلة فى شركة سوميتومو مصر، الصناعات الدوائيه والقطاع الطبى ممثلة فى شركة أوتسوكا مصر، قطاعات الإنشاءات والتوسع العمرانى ممثلة فى مجموعة ريدكون، قطاعات صناعة الملابس والملابس الجاهزه ممثلة فى مجموعة EGO عوف والقطاع الزراعى ممثلا فى شركة مودرن فارمز، الصناعات الغذائيه ممثلة فى شركة اليابان لحلول الغذاء وشركة النيل للأغذية.