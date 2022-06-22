رئيس مجلس الأعمال المشترك: السعودية أكبر مستثمر في مصر بقيمة 53 مليار دولار خلال 5300 مشروع (فيديو)

أكد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر مهمة جدا في توقيتها، خاصة أن السعودية هي أكبر مستثمر عربي في مصر.

وقال أبو موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، إن السعودية هي أكبر شريك اقتصادى لمصر وأكبر مستثمر في مصر باستثمارات تقترب من 53 مليار دولار موزعه على 5300 مشروع.

وأضاف أبو موسى أنه تم توقيع نحو 14 اتفاقية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.

وأشار أبو موسى خلال مداخلة هاتفية أخرى مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، إلى أنه سيتم اليوم الأربعاء توقيع اتفاقيات أخرى هامة بين الجانبين.