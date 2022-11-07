«ميجا تراست» : ندرس نقل النشاط التصنيعي من الصين وإيطاليا إلى مصر

اكد اسلام يوسف نصر الله رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجاتراست، وخبير صناعة التطبيقات التكنولوجية والتحول الرقمي، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى مصر سيجذب المستثمر إلى السوق المصري وبدء التصنيع بشكل كبير خصوصاً أن الرئيس أكد أن الرخصة لكل مستثمر جاد سواء محلي أو أجنبي دون تفريق.

الرئيس التنفيذي لشركة ميجا تراست : نمتلك 14 علامة تجارية …و 3 مصلنع بالصين و إيطاليا

وأضاف نصر الله، أن مشاكل الترخيص كانت تؤرق المستثمرين بشكل كبير، وأن قرار الرئيس جاء في وقته، حيث أن تصنيع أى منتج كان يتطلب الحصول على 14 رخصة من جهات مختلفة، وكانت تستغرق الرخصة وقت كبير قد يتعدى سنتين وهو ما كان يمثل ضياع للوقت و خسارة للمستثمر قد تدفعه لتغيير وجهته الاستثمارية إلى بلد أخر يمنح المزيد من التيسيرات.

وتمتلك مجموعة ميجاتراست 14 علامة تجارية ويتبع لها 7 شركات على مستوى العالم ولديها مصنعين بالصين وثالث في ايطاليا يتم إدارتهم من خلال مكتب الشركة الإقليمي في الإسكندرية وتمتلك الشركة مكاتب في الخليج.

وتسعى الشركة في الفترة الأخيرة لتصنيع منتجاتها في مصر من خلال شراكات مع مصنعين محليين بعد أن كانت تنتجها في الصين لسنوات نتيجة للسرعة في التنفيذ من الجانب الصيني وقلة تكاليف الإنتاج هناك، ولكن مع الحوافز الاستثمارية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة وتيسير الإجراءات تدرس الشركة نقل نشاطها التصنيعي من الصين وايطاليا إلى مصر.

نصر الله : توجهنا للإستثمار في مجال السوفت وير و تحديدا في مجال التطبيقات الذكية

وقال نصر الله: “إن الشركة توجهت في السنوات الأخيرة للاستثمار في مجال السوفت وير وبالتحديد في مجال التطبيقات الذكية حيث حصلت على براءات أختراع لـ 4 تطبيقات ذكية، تم تسجيلها في مصر والخليج حيث تم على إثرها منحى الإقامة الذهبية في دبي والتي استغرقتني 3 ساعات فقط وهو ما يوضح الأهمية الكبيرة التي توليها دول الخليج للاختراعات والابتكارات”.

التطبيقات تساهم في عملية التحول الرقمي …و بأيدي مصرية 100 %

ولفت إلى أن التطبيقات الأربعة تساهم في عملية التحول الرقمي في مجالات مختلفة وتساعد في حل مشكلات عملية ومجتمعية سواء للحكومات أو الأفراد وهي تتوافق مع كافة بيئات العمل خصوصا البيئة المصرية بعكس التطبيقات الأجنبية المستوردة.

وأكد أن ، كافة القنيات التي تم تطويرها مصرية 100% بأيدي مبرمجين مصريين حيث يعمل بالشركة 40 مبرمج مصري من الشباب يعتبرون الثروة الحقيقية للشركة وهم شركاء للنجاح ويتم منحهم شراكات فعلية في أسهم الشركة بناء على أفكارهم.

، إلى أن التطبيقات الأربعة هي: تاسكد إن ، وسند، وأصلي، وأملاكي ، وتملك الشركة براءات أختراع مسجلة لهم في مصر في اكاديمية البحث العلمي وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وفي الخليج أيضاً.