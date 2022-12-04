رئيس مجلس إدارة «ماكرو جروب»: زيادة معدلات الإنتاج هدفنا الرئيسي خلال 2023

تعد زيادة معدلات الإنتاج هدفا رئيسيا لدى شركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» خلال العام المقبل، من خلال إضافة خطوط جديدة وطرح منتجات تتعلق بنشاطى العناية الشخصية والمكملات الغذائية.

وتخطط شركة «ماكرو جروب» لطرح حوالى 46 منتجا جديدا خلال الأعوام المقبلة للعناية الشخصية بخلاف 19 تم طرحها بالفعل فى الشهور الأولى من 2022، إلى جانب التوسع فى الأخرى الخاصة بالمكملات الغذائية، كما تعتزم مضاعفة صادراتها البالغة %4 الوقت الحالى.

وتستهدف «ماكرو جروب» مبيعات بنهاية العام الجارى بنحو 760 مليون جنيه، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز %30 بشكل عام، وفقًا لوضع السوق .

«المال» حاورت الدكتور أحمد النايب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» للحديث حول خطة الشركة العام المقبل، ووضع الأداء بنهاية 2022 .

خطط التوسع

وبدأ «النايب» حديثه قائلا إن «ماكرو جروب» تتبنى خطة توسعية كبيرة للعام المقبل، بدعم التكهنات بتعافى الأسواق والقدرات الشرائية للمستهلكين بها، مشيرا إلى التوسع فى معدلات الإنتاج وزيادتها بشقى العناية الصحية والمكملات الغذائية سيكون الهدف الرئيسى لخطة الشركة خلال العام المقبل .

وأوضح أن «ماكرو كابيتال» تُخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بمصنعها القائم عبر إضافة خطين جديدين للإنتاج أحدهما للكريمات والآخر للسوائل، مضيفا أن الشركة بدأت مفاوضات أولية للتعاقد على خط الكريمات على أن تتم عملية التركيب وبدء الإنتاج خلال العام المقبل.

وكشف أن الخطط التوسعية للشركة سواء بإضافة خطوط إنتاج جديدة أو تطوير القائمة بالفعل لتعمل بالنظام التكنولوجى، عادة ما يتم تمويلها من السيولة الذاتية المتاحة لديها، دون اللجوء لأى من عمليات الاقتراض البنكى .

وتابع إن شركته تُجرى مفاوضات حالية لاستيراد خط إنتاج السوائل، ولكن بكفاءات إنتاجية أعلى، موضحًا أن «ماكرو» لديها مصنع واحد يضم مجموعة من الوحدات المختلفة.

وقال إن «ماكرو» تعتزم إضافة حوالى 46 منتجًا جديدًا بسوق مستحضرات العناية الشخصية خلال الأعوام المقبلة، من بينهم مجموعة من المرجح طرحها الربع الأخير من العام الحالى .

ونوه إلى أن «ماكرو كابيتال» طرحت حوالى 105 منتجات جديدة بشكل عام فى الفترة منذ 2017 وحتى الوقت الحالى .

وأكد أن التوسع الدائم للشركة بطرح منتجات جديدة وتحديدًا خلال الوقت الراهن، يأتى بدعم من رغبتها فى سد الفجوة الموجودة فى السوق فى ظل غياب المنتج المستورد، وارتفاع أسعاره .

ولفت إلى أن التغيرات التى شهدتها السوق المحلية الأخيرة وظهور أزمات فى عمليات الاستيراد كانت دافعا كبيرا للشركة لطرح منتجات جديدة منافسة .

وقال «النايب» إن شركته تستهدف بشكل عام معدل نمو سنوى بمبيعاتها تتعدى الـ %30 وفقًا لوضع السوق، لافتا إلى أنها تستهدف الوصول بمبيعات 2022 لحوالى 760 مليون جنيه، وأن سوق مستحضرات العناية الشخصية ككل فى مصر بلغ حوالى 5 مليارات جنيه وفقاً لمنظمة «IQVIA».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «ماكرو جروب» سجلت ارتفاعًا فى ربحيتها بواقع %21 على أساس سنوى خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى.

وبلغت أرباح الشركة 129.49 مليون جنيه بأول 9 شهور من العام الجارى مقابل 106.82 مليون خلال الفترة نفسها من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال الفترة نفسها ارتفعت مبيعات الشركة إلى 520.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 417.14 مليون للفترة المقابلة من 2021.

المكملات الغذائية

على صعيد منتجات المكملات الغذائية، لفت «النايب» إلى أن «ماكرو» بصدد طرح مجموعة من المنتجات خلال الشهور الأخيرة من العام الجارى، فى السوق المحلية.

وأوضح أن «ماكرو» استحوذت بالفعل على شركة «جينوفيا» للصناعات الدوائية فى نوفمبر2021 بالإضافة إلى شركة «زيمر مصر الدولية لتجارة الأدوية» خلال مايو الماضى بقيمة بلغت 3 ملايين جنيه فقط .

وكشف أن الشركة لديها عدة منتجات أخرى من المكملات الغذائية فى مراحل التسجيل لدى هيئة سلامة الغذاء استعدادًا لطرحها تباعًا فى السوق المحلية بشكل تدريجى خلال الفترات المقبلة .

ونوه بوجود نزاع مستمر خلال الوقت الحالى، بين الهيئتين التنظيميتين الرئيسيتين لنشاط المكملات الغذائية وهما هيئة الدواء المصرية، والقومية لسلامة الغذاء حول المنتجات التى سيتم تسجيلها تحت أى سلطة، موضحًا أن «ماكرو» تتفاوض حاليًا لتوفيق أوضاعها حال اتخاذ أى قرارات نهائية.

وفيما يتعلق بتطلعات الشركة لإجراء أى عمليات استحواذ خلال الفترة المقبلة، قال «النايب» إن «ماكرو» دائمًا ما تتطلع لأى فرص جديدة، كما أنها منفتحة على أى من الشراكات .

ملف الصادرات

وعلى صعيد ملف الصادرات، قال «النايب» إن الشركة تتطلع لمضاعفة حجم صادراتها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من قفزات سعر الدولار، بالإضافة إلى الرغبة فى تعويض الزيادة فى حجم التكاليف .

وأوضح أن صادرات الشركة تبلغ خلال الوقت الحالى %4 فقط من إجمالى المنتجات، والباقى يئول للسوق المحلية، منوهًا بأن «ماكرو» تُخطط لمضاعفتها بعام 2023 عبر التوسع بفتح أسواق جديدة مثل السعودية وليبيا وغيرهما .

وأكد أن زيادة سعر الدولار الأخيرة رفعت تكاليف الشركة بحوالى %25 خاصة أنها تعتمد على تدبير جزء كبير من مستلزمات إنتاجها من الأسواق الخارجية فى أوروبا وأمريكا .

ولفت إلى أن معدل النمو فى المبيعات الذى حققتهُ «ماكرو» خلال الشهور الأولى من العام الجارى، جاء بدعم نجاح المنتجات الجديدة التى أطلقتها الشركة مؤخرًا وجهودها لزيادة متوسط أسعار البيع واستمرار إطلاق الحملات التسويقية الشاملة.

وقال إن الإدارات المختلفة لدى «ماكرو» تعمل على خلق نموذج للنمو المستدام، بما يعزز قدرتها على مواجهة وتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التى أثرت بشكل سلبى على أعمال جميع القطاعات الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

مستهدفات 2022

وأضاف أن «ماكرو» تستهدف تحقيق هامش ربح إجمالى بنهاية العام الجارى، بنحو %77 مع هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بحوالى %40.

وقال «النايب» إنه نظرًا لانخفاض قيمة العملة مؤخرا وزيادة أسعار المواد الخام، فإن الشركة تخطط لزيادة فى أسعار منتجاتها إذ سيتم مناقشتها فى بداية العام المقبل من خلال لجنة التسعير القادمة الخاصة بـ «ماكرو» .

وعلى صعيد آخر لفت إلى أنه ضمن الاحتياطات التى تتبعها «ماكرو» لتأمين أوضاعها ضد زيادة التكاليف إنها تعمل على تخزين المواد الخام الرئيسية مثل السيليكون لتعويضها أى اضطرابات فى سلسلة التوريد لمدة قد تصل إلى 6 شهور .

وأوضح أن الشركة كانت قد طرحت حوالي 19 منتجا جديدا خلال أول 9 أشهر من عام 2022 منها 9 منتجات تم طرحها خلال الربع الثالث من العام .

وتابع إن الـ9 منتجات التى تم إطلاقها خلال الربع الثالث من العام تضمنت 6 للعناية بالفم، و3 جديدة بكلٍ من مجموعة العناية بالبشرة والمطهرات والأخرى الموضعية.

وأشار «النايب» إلى أن منتجات العناية بالفم تنوعت بواقع 4 أصغر حجمًا تم إطلاقها تحت علامتها «Orovex» بهدف إتاحة شرائح متعددة تناسب المستهلكين، خاصة بعد زيادة أسعار تلك العلامة مؤخرًا.

وتابع : «كما نجحت الشركة فى إطلاق منتجين جديدين للعناية بالفم تحت علامة »Octenidine« التى يتم توفيرها بناءً على التوصيات الطبية، علمًا بأن «ماكرو» تستهدف إطلاق منتجات جديدة تحت نفس العلامة، وذلك بمختلف المجموعات العلاجية بما فى ذلك العناية الشخصية للمرأة.

وأوضح أن «ماكرو» أطلقت حملات تسويقية منذ ثلاثة أشهر للترويج للعلامة التجارية «Orovex» ونظيرتها «Gold» الخاصة بمجموعة العناية الشخصية للمرأة .

وأشار إلى أنهُ بناء على تلك الحملات ارتفع حجم مبيعات منتجات العلامتين بنسب سنوية 20 و%13 على التوالى.

وعلى صعيد وضع سوق مستحضرات العناية الشخصية خلال الفترات المقبلة، لفت «النايب» إلى أن لديه فرصة كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن هناك مطالبات من جانب مصنعى مستلزمات العناية الشخصية فى السوق المحلية، على رأسها أن تعمل الحكومة على تقنين عملية استيراد المنتجات تامة الصنع فى هذا المجال، لإعطاء فرصة للمستهلك المحلى للنمو والمنافسة.

وأشار إلى ضرورة أن يتم الإفراج السريع عن المواد الخام للمنتجات وأيضًا الآلات التى يتم استيرادها من الخارج لتسهيل عمليات الإنتاج المحلية .

وتأسست شركة «ماكرو جروب» عام 2002 وتحولت من كيان عائلى إلى مؤسسى، بدخول مجموعة من صناديق الاستثمار الخارجية إلى هيكل ملكيتها، قبل إتمام عملية طرحها فى البورصة المصرية بداية العام الجارى.

خطة لطرح 46 منتجا جديدا للعناية الشخصية وأخرى للمكملات الغذائية

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