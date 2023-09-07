رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية: نسعى لإنشاء مركز لدعم المنشآت الصناعية..وندرب 300 شخص على وظائف المستقبل

قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية إن الجمعية لديها مشروع لتدريب أكثر من 300 شخص على الوظائف المستقبلية خاصة الوظائف التكنولوجية والبيئية، وذلك بالتعاون مع الحكومة الألمانية، موضحًا أن الجهة المانحة تتولى إرسال الخبراء وإحضار المعدات اللازمة للمشروع.

القطاع المصرفى يقدم تمويلات ميسّرة للشركات الناشئة

وأضاف أن الجمعية تعمل حاليًا على إنشاء مركز لدعم المنشآت الصناعية،على أن يكون تابعًا لمركز التدريب المنتهى بالتوظيف الموجود فى «غيط العنب» بالإسكندرية.

وأوضح أن الهدف من هذا المركز هو تطوير الصناعة من خلال تأسيس قاعدة بيانات من الاستشاريين ومقدمى الخدمات (فنيًا وتكنولوجيًا وبيئيًا) على أن يتم التشبيك بين هؤلاء المصنعين وبقية الفاعلين فى القطاع الخاص.

وكشف عن أن المشروع يأتى بدعم من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى مساعدة المنشآت الصناعية للتوسع وتحقيق معدلات نمو جيدة، وإلى نص الحوار.

لقاءات شهرية مع ممثلى الحكومة ونرفع توصياتنا لتحسين مناخ الاستثمار

قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إنها قدمت تمويلات بنحو 7 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيو الماضي، موضحًا أنها تستهدف ضخ تمويلات بزيادة 1.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية القادمة.

وبيّن أن القطاع المصرفى يقدم تسهيلات مميزة وفوائد مخفضة للعاملين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجمعية تتعاون مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية أبرزها بنكى «الأهلي» و«قطر الوطنى الأهلي».

وأفاد أن البنك المركزى يشجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية للجمعيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تتفاوض بشكل مستمر مع البنوك للحصول على تمويلات.

ولفت إلى أن حصول الجمعية على التمويل مرتهن بقدرتها على تحقيق أرباح، وكلما حققت أرباحًا كلما كانت أكثر رغبة واحتياجًا للتمويلات، وذلك لتقديمها لأصحاب المشروعات المختلفة التى تستهدف دعمهم.

كشف «هنو» أن حجم محفظة التمويل القائم لدى الجمعية تخطى الـ 4 مليارات جنيه، وتستهدف زيادة تمويلاتها بنحو %20 عن السنة المالية السابقة.

نفاوض جهاز المشروعات على 100 مليون سنوياً

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر جزءًا تمويليًا للجمعية، وهناك برنامج تمويل سنوى يتم بالاتفاق مع الجهاز.

ولفت إلى أن «الجمعية» تحصل على 40 مليون جنيه سنويًا من الجهاز، وهناك مفاوضات لرفع هذه الحصة لتصل إلى نحو 100 مليون سنويًا.

لدينا خطوط ائتمان مع عدد من المصارف المحلية أبرزها «الأهلي» و«قطر الوطني»

وأضاف أن الجمعية تعقد لقاءات شهرية مع عدد من ممثلى الحكومة لتقديم رؤيتها وتوصياتها لها من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين والدفع بالقطاع الخاص قُدمًا.

وأشار إلى أن «الجمعية» التقت خلال الفترة الأخيرة محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحًا أن الجمعية تقدم كذلك مخاطبات رسمية للجهات الحكومية لإجراء بعض التعديلات المطلوبة فى القوانين لتحفيز الاستثمار.

وأفاد أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية بدأت فى مزاولة عملها عبر الحصول على تمويلات من المعونة الأمريكية وذلك قبل نحو 30 عامًا، ثم اتجهت فيما بعد فى الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر كشف «هنو» عن أن الجمعية لديها مبادرتان فى هذا الصدد، الأولى لتشجيع الشركات لتخفيض انبعاثاتها الكربونية، وتأتى هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، أما الثانية ففى مجال ريادة الأعمال وهى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهدف لتشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول خضراء فى جميع المجالات سواء تدوير المخلفات، أو تقليل الانبعاثات الكربونية.

حجم المحفظة القائم سجل 4 مليارات جنيه

وفيما يتعلق بقدرة الصناعة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لفت إلى أن ذلك يعود إلى تمتع مصر بعدد من المزايا المحورية مثل الموقع الاستراتيجي، اللوجستيات، خطوط الإمداد، فضلًا عن التطورات العالمية التى حدثت من كورونا والحرب الروسية، والتى أدت إلى جعل الصناعة أكثر إغراءً للمستثمر، وكذلك وجود عدد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وبعض الدول العربية والإفريقية والتى تسمح بتصدير المنتجات بجمارك مخفضة.

قال «هنو» إن انضمام مصر للبريكس خطوة جيدة، متمنيا الاستفادة منها ومعرفة مزيد من التفاصيل عن شروط الانضمام والمشروعات المستقبلية.

لدينا مبادرتان لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأضاف أن دور مجموعة البريكس فى حاجة للتطوير نظرا لأنه تأثيره لا يزال محدود نسبيا فى الاقتصاد العالمي، موضحا أن الدول نفسها تأثيرها كبير ولكن التعويل على قوة التكتل ككل.

وأكد أن تواجد مصر فى هذا التكتل مع كبرى الدول الاقتصادية يساهم فى تقوية الدول بعضها لبعض، والمساعدة فى تعزيز التجارة البينية نظرًا لامتلاكها تكنولوجيا فائقة مثل الصين والهند، موضحًا أنه حتى الشركات المتنافسة تتحد لتطوير تكنولوجيا جديدة فى سبيل منافسة دول أخرى.