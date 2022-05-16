رئيس مجلس إدارة «برمجة جروب» السعودية: طرح 35% من «برمجة الإبداع لتكنولوجيا المعلومات» بالبورصة المصرية نهاية الربع الثانى

◗❙ تعيين «إيجى ترند» مستشارا للطرح المرتقب ..ومستمرون فى النمو رغم التحديات العالمية

تعتزم مجموعة برمجة السعودية للحلول الرقمية طرح %35 من شركتها التابعة (برمجة الإبداع لتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية بنهاية الربع الثانى من العام الجارى أو مطلع الربع الثالث من العام ذاته، ضمن خطتها الطموح لمواصلة النمو فى السوق المحلية رغم التحديات العالمية .

وقال الدكتور حاتم بخيت، رئيس مجلس إدارة «برمجة جروب» إن طرح جزء من أسهم برمجة الإبداع بالبورصة يهدف إلى زيادة رأسمال الشركة عبر الاكتتاب ومن ثم زيادة قاعدة الملكية وعدد المساهمين، مشيرا إلى أنه من المرجح توظيف حصيلة الطرح المرتقب فى تمويل الخطة الإستراتيجية لتوسعات تابعتها برمجة الإبداع لتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن توفير مناخ مناسب للتوسع والنمو فى إطار منظومة متكاملة من الحوكمة والتنظيم – على حد وصفه.

وأوضح – فى حواره مع «المال» – أن المجموعة تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال العام الحالى بنسبة %20، لافتا إلى أن الشركة توسعت فى تقديم خدماتها للقطاع المصرفى بالسوق المحلية عبر إتاحة حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات الرقمية والبرمجية لمجموعة من كبرى البنوك من بينها بنك القاهرة وبنك قناة السويس.

وألمح إلى أن «برمجة» تعاقدت مع شركة «إيجى ترند» كمستشار مستقل لعملية الطرح المرتقب لأسهم برمجة الإبداع لتكنولوجيا المعلومات، كما تم اختيار شركة «إيليت» راعيا رسميا للقيد فى البورصة المصرية، وتقوم شركة «عربية أونلاين» بدور مدير الطرح المستهدف تنفيذه.

وأضاف أن مصر تعد من أكبر دول منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم السوق ومعدلات الطلب والاستهلاك، كما أنها تتحرك بشكل سريع وبخطوات جادة نحو المزيد من عمليات التحول الرقمى، إذ جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية «GOVTECH» لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نموا فى الشمول الرقمى، كما تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة إلى تقدم ترتيبها فى مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى» 55 مركزا بالمقارنة بين عامى 2019 و2020.

وتابع قائلا: «تتميز السوق المحلية كذلك بالعلاقات الوطيدة بين السعودية ومصر والتى انعكست بشكل مباشر على التعاون الاستثمارى بين البلدين ودعم السياسات التحفيزية للاستثمارات السعودية فى مصر والاستثمارات المصرية فى السعودية بما يجعلنا نضخ المزيد من الاستثمارات بكل ثقة وتفاؤل فى مستقبل السوق المصرية الواعدة».

فى سياق متصل، كشف عن توقيع شركة «برمجة تكنولوجى مصر» مذكرة تفاهم مؤخرا للاستحواذ على شركة برمجة التجارية السعودية والتى تقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون دولار، وذلك فى إطار تعزيز إستراتيجية الشركة فى المنطقة العربية الرامية إلي زيادة حجم الاستثمارات المحلية وصناعة كوادر جديدة لاستيعاب النمو الكبير فى أعمال الشركة داخل السوق المصرية عبر مزيد من التعاقدات مع شركات القطاعين الخاص والحكومى فى مختلف أنشطة المجموعة .

حاتم بخيت رئيس برمجة جروب السعودية

وأضاف: تواصل «برمجة جروب» كذلك توسعاتها فى 16 دولة حول العالم، حيث تتواجد حاليا فى 8 دول عربية وأفريقية بشكل رئيسى أحدثها بعد مصر الدخول إلى أسواق «كينيا»، مشيرا إلى أن السوق المصرية تأتى على رأس قائمة أولويات «برمجة جروب» للتوسع والوصول إلى مزيد من الأسواق الأفريقية والعالمية فى ضوء الدعم الحكومى الكامل لكافة عمليات التحول الرقمى محليا” .

ولفت إلى أن المجموعة عبر شركتيها التابعتين «برمجة تكنولوجى» و«برمجة إنوفيشن» ضخت المزيد من الاستثمارات والتوسعات داخل السوق المصرية باعتبارها من أكثر الأسواق رواجاً ونمواً فى مختلف خدمات الحلول الرقمية، حيث تتنوع مجالات عمل المجموعة بين برامج تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأجهزة والأنظمة، وحلول التجارة الإلكترونية وتسويق الوسائط الرقمية ومركز الاتصال الافتراضى وتطوير الحلول.

وعلى صعيد أثر المتغيرات الاقتصادية محليا وعالميا على خطط المجموعة، ألمح «بخيت» إلى أن الأحداث السياسية والاقتصادية التى تشهدها الساحة العالمية فى الوقت الراهن أثرت بشكل كبير على أداء مختلف الأسواق المالية ولا سيما الناشئة منها التى شهدت تخارج الكثير من الأجانب، بينما لا يزال المستثمرون العرب مقبلون على البورصة المصرية، وكذلك المؤسسات والصناديق المحلية التى استطاعت أن تقتنص الفرصة.

ورأى أن خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يحمل جانبا إيجابيا يتمثل فى زيادة الجاذبية السعرية للأسهم المصرية خاصة وأن أسعارها المقومة بالدولار أصبحت أقل بكثير مما كانت عليها قبل قرار رفع سعر الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض بنسبة %1 .

وحول أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أعمال برمجة، علق قائلا : لقد تأثر العالم أجمع بالأزمة الراهنة التى أدت إلى ارتفاع الأسعار على كافة المستويات، بينما لم يكن هناك تأثيرات كبيرة على أعمال الشركة ومستهدفاتها لا سيما فى أسواقها البعيدة عن موطن الأزمة العالمية الراهنة، مثل مصر والأسواق العربية والأفريقية وعدد من أسواق آسيا، إذ تتواجد المجموعة بشكل رئيسى فى كل من السعودية ومصر وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والإمارات، كما تصل بخدماتها إلى الهند وباكستان والجزائر والمغرب وأمريكا .

وعن استثمارات المجموعة فى منصات الاقتصاد التشاركى، نوه رئيس مجلس إدارة برمجة جروب عن توقيع «برمجة إنوفيشن» التابعة للمجموعة اتفاقية شراكة مع مؤسسى «Wellness plus» ومبادرة 100 مليون صحة نفسية، لإنشاء وإطلاق منصة «Wellnessplus.live» الإلكترونية لتقديم خدمات الصحة النفسية أون لاين عبر الويب وتطبيق للهاتف المحمول فى مصر والشرق الأوسط، علما بأن «برمجة إنوفيشن» تستحوذ على %70 من الكيان الجديد “Wellnessplus.live” لتنضم بذلك إلى باقى المنصات المملوكة لبرمجة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مثل «موبى ميد» و«عربى» و«صيانة إكسبرس» و«النساء تاكسى» و«إكس واى زيد» و«جلازتور».

وأكد أنه من الأفضل للشركات والمؤسسات أن تتعامل مع الكيانات التى تستطيع تقديم الحلول المتكاملة للأجهزة والبرمجيات فى آن واحد وبمختلف أشكالها وتطوراتها، خاصة وأن ذلك يساعد على التكامل فى التعامل مع أى مشكلة طارئة، علاوة على تعزيز نظم الحماية والأمان بداية من اختيار الأجهزة وانتهاءً باختيار البرامج وإدارة المنظومة بالكامل.

يذكر أن مجموعة برمجة تأسست فى السعودية عام 2019 من خلال ذراعين أساسيين أولهما متخصص فى تقديم الخدمات التقنية والاحترافية والتكاملية وأمن المعلومات والحوسبة السحابية والمدن الذكية والتحول الرقمى، أما الذراع الثانية فتهتم بالإبداع من خلال الاستحواذ على منصات الاقتصاد التشاركى.

◗❙الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أداء الأسواق المالية ..وخفض الجنيه يزيد الجاذبية السعرية للأسهم

◗❙شراكة بين «برمجة إنوفيشن» و«wellness plus» و«100 مليون صحة نفسية» لإطلاق منصة متخصصة