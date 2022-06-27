رئيس «مترو الأنفاق» يتفقد ورش صيانة قطارات الخط الثاني بشبرا الخيمة

تفقد المهندس على الفضالي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ورش شبرا الخيمة الخاصة بصيانة قطارات الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)، ورافقه المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الثاني والمهندس أحمد عبدالباري مدير عام الوحدات المتحركة بالخط الثاني.

وخلال الزيارة قام الفضالى بحضور الإمتحان العملى لمهندسي الصيانة والتشغيل والتحكم المركزى بالخط الثاني، وذلك للتدريب على إزالة كافة عوارض الوحدات المتحركة لتحسين مستوى الخدمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق ميزة تنافسية في قطاع النقل السككي، إضافة إلى تأكيد الوزير رفع كفاءة جميع العاملين بشركة مترو الأنفاق للاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

يذكر أن تم عمل دورات تدريبية تحريرية خلال الفترة السابقة وتم تقسيم المهندسين إلى 3 مجموعات، بعد الانتهاء من الدورات التحريرية، وتم عمل اختبارات عملية على إزالة كل أشكال العوارض المفاجئة التى يمكن أن تحدث أثناء التشغيل.

وأكدت الشركة أنها مستمرة فى عمل دورات تدريبية لجميع العاملين بمختلف الإدارات.

وطالب أحمد عبدالهادي متحدث مترو شركة المترو جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

يشار إلى أن يوجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.