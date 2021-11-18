نقل وملاحة

رئيس مترو الأنفاق يتفقد أكشاك تلقي تسجيل لقاحات كورونا بمحطة أنور السادات

وسيتم تركيب أكشاك في محطة الشهداء والعتبة
مدحت إسماعيل 2:50 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 2:50 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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تفقد المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق محطة مترو أنور السادات بالخط الأول والثاني والمتواجد بها أكشاك وزارة الصحة والسكان، برصيف اتجاه المرج ورصيف اتجاه حلوان لتسجيل وتلقي المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة النقل متمثلة فى شركة مترو الانفاق لإنشاء أكشاك لتلقى لقاحات فيروس كورونا للمواطنين داخل محطات المترو الرئيسية التبادلية والمحطات الأكثر كثافة بالخط الأول والخط الثاني، حيث يتم تشغيل الأكشاك بصفة يومية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء يوميا .

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وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل محطة الشهداء يوم السبت بنفس المواعيد، وسيتم تركيب عدد آخر من الأكشاك بمحطة العتبة والمحطات الأكثر كثافة بالركاب بالخطوط الثلاثة .

وشارك بالجولة التفقدية المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة و أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة.

وناشد “متحدث المترو ” أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.

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وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجموع الشعب المصري وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة بزوال هذا الفيروس .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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