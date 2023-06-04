رئيس مبيعات الحلول فى هواوي: 2023 تمثل عام انطلاق تكنولوجيا 5G في شمال إفريقيا

نظمت هواوي، بالتعاون مع شركائها، منتدى الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICTO)، أول حفل بروتوكول الانترنت IP على الإطلاق في إفريقيا بمدينة مراكش، المغرب.

ضم الحفل، الذي عقد تحت عنوان “شبكة بروتوكول الإنترنت الذكية من أجل تحقيق نمو جديد”، ممثلين عن هيئات التقنين الحكومية والمشغلين والمنظمات الصناعية والوكالات الاستشارية، لمناقشة مستقبل الإنترنت في المنطقتين العربية والإفريقية.

وشملت الموضوعات التوجهات العالمية لتطوير صناعة بروتوكول الإنترنت، والممارسات الناجحة للمشغلين في مجال خدمات بروتوكول الإنترنت، وتطور هذه التكنولوجيا وابتكارها، وتمثل الهدف في مساعدة المشغلين على تحقيق نمو تجاري عالمي، وتسريع وتيرة الارتقاء بصناعة الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6 الإقليمية، وإطلاق العنان للإنتاجية الرقمية في إفريقيا.

و قام، بشكل مشترك، كل من منتدى الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال (AICTO) وهواوي، في إطار هذا المؤتمر، بإصدار كتاب أبيض حول تطوير الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 في البلدان العربية وإفريقيا.

وتتضمن هذه الوثيقة إرشادات لتطور تكنولوجيا الإصدار السادس IPv6 وتنمية الصناعة في المنطقتين العربية والإفريقية، كما يشير الكتاب الأبيض إلى أن تكنولوجيا الإصدار السادس IPv6 يعتبر توجه إنترنت لا مناص عنه بالنسبة للجيل القادم، فضلا عن كونه خيارا مثاليا لنشر شبكات النقل 5G وتطوير خدمات هذه الأخيرة.

وأعلن العديد من المشغلين في المنطقة، خلال المؤتمر، لا سيما اتصالات تونس وشركة هاتف ليبيا، عن انضمامهم لمجلس الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، وتوسع هذه العضوية أسرة الإصدار السادس IPv6 في إفريقيا، مما يسهل تطوير هذه التكنولوجيا إقليميا، ويساعد هذا التعاون المعزز بين الفاعلين الرئيسيين في تحفيز اعتماد الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 وتعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية للإنترنت في إفريقيا.

وأبرز ستيفن تشاو، نائب رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي، في كلمته الافتتاحية، أهمية الجيل التالي من شبكة نقل بروتوكول الإنترنت، وشدد على أن هذه الشبكة ينبغي ألا توفر نطاقا تردديا أكبر فحسب، بل تلبي متطلبات الاتصالات الذكية واتفاقيات مستوى الخدمة المتباينة وتوفير الطاقة للإرسال متعدد الخدمات.



تحافظ هواوي على مكانتها في مجال تطوير تكنولوجيا اتصالات البيانات وتتفوق في مجالات مثل الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 المحسن وWi-Fi 6 وWi-Fi 7 وE400G وE800G، كما تلتزم هواوي التزاما راسخا، مع بدء إفريقيا المرحلة الأولية من 5G والتحول الرقمي، بتوفير أحدث التكنولوجيات للمساعدة في بناء إفريقيا ذات أداء أفضل.

يُعرف نظام SRv6 على نطاق واسع بأنه البروتوكول الأكثر تقدما لتطور شبكات بروتوكول الانترنت وشبكات النقل 5G، مستفيدا بذلك من المعايير والتقنيات المتطورة إلى حد كبير، وحسب ما ذكره أسامة سامت، المدير التنفيذي لتطوير الشبكات لدى اتصالات تونس، يعتبر الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 المحسن حجر الزاوية لقطاع الاتصال في عصر تكنولوجيا 5G والسحابة، لقد نجحت اتصالات تونس في نشر شبكة نقل الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6، ترتكز على نظام SRv6، جاهزة لتكنولوجيا 5G، بهدف تحسين روابط بروتوكول الانترنت الخاصة وتوفير تجربة مستخدم متميزة.

وأشار فنغ سو، نائب رئيس التسويق الشبكي ومبيعات الحلول في هواوي، إلى أن سنة 2023 تمثل سنة الافتتاح لتكنولوجيا 5G في شمال إفريقيا،ويحتاج المشغلون، لضمان تطوير عالي الجودة لخدمات 5G FWA و5G ToB، إلى بناء شبكات نقل بروتوكول الانترنت متقاربة ذات سعة عالية وموثوقية مرتفعة وضمانات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).

أخيرا، أكد كريس مينغ، نائب رئيس شركة هواوي لأعمال الناقل في شمال إفريقيا، مجددا التزام هواوي برؤيتها المتمثلة في “التواجد في إفريقيا، من أجل إفريقيا”. وشدد على إرادة شركة هواوي مواصلة التعاون الوثيق مع الفاعلين الإقليميين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتطوير تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت وإعدادها لتكنولوجيا 5G، حيث يتمثل الهدف من ذلك في تحفيز نمو تجاري جديد للمشغلين وتسريع إطلاق الإمكانات الاقتصادية الرقمية لإفريقيا، ولا تزال هواوي مصممة على دعم التنمية في إفريقيا من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة ومصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للمنطقة.