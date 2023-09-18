رئيس «مباني إدريس»: نمو قياسي لسوق العقارات السعودية فى جذب الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس إن سوق العقارات فى السعودية شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على نطاق واسع.

ورأي أن السعودية تُعدّ اليوم موطناً لعدد من المشاريع العملاقة الأكثر طموحاً على مستوى العالم، لتكون وجهةً بارزة للمرحلة المقبلة من قطاع العقارات.

وأكد بأن معرض سيتي سكيب جلوبال كان فرصة جادة للمستثمرين والممولين والمطورين العقاريين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، إضافة لإتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين وممثلي وكالات الاستثمار والوكالات الاقتصادية والمدن، لمناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي

تجربة طبية

مؤكدا انه مباني إدريس حققت نجاح متميز عن طريق توفير مستودعات ومراكز توزيع للشركات العالمية وأيضا النشاط الطبي نجحنا في تقديم تجربة متميزة مجمع رفيدة الطبي هذا النجاح كان له أثر في نقل التجربة وتكرارها في صعيد مصر وبالتحديد في مدينة أسيوط الجديدة

وأكد علي أن المدن الجديدة وفرت فرص استثمارية غير محدودة في كل المجالات سواء السكنية والطبية والتجارية وفرص العمل.

آليات التحوط

وتحدث عن الية الشركات في التعامل مع هذه تحديات التي يعيشها القطاع العقاري وكيفية التحوط من المخاطر

مؤكداً ان التنوع أحد اليات التحوط وكذلك تنوع المحفظة العقارية للشركات يؤمنها من المخاطر وطريقة البيع وسرعة التنفيذ والاحتفاظ بجزء من الوحدات كل هذه الاليات تؤمن المخاطر

وتحدث عن جهود مصر في التحول نحو التنمية المستدامة والخطوات التي تتبعها مصر لمساندة الشركات في التحول نحو الممارسات الخضراء وأشار أن شركة مباني إدريس لها خبرات كبيرة في السوق العقاري المصري من خلال تطوير عدة مشروعات.

خبرات سابقة فى مشروعات متنوعة

يذكر أن شركة مباني إدريس من بداية نشأتها حتي الآن تمتلك سجل مشرف للغاية، حيث يشهد كل مشروع فيه على خبرتها سواء في تأسيس المشروعات السكنية وتشمل بالم جاردنز حدائق النخيل على طريق القاهرة – الإسكندرية وسلسلة مشروعات جرين ” جرين 1 – جرين 2 – جرين 3 – جرين 4 – جرين 5 ” في مدينة 6 أكتوبر كمبوند المنصورية وهي مشروعات قائمة تم تسليمها

بالإضافة إلي المشروعات السكنية الجديدة تحت الأنشاء وتتمثل في كمبوند جرين 6 بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر وكمبوند أصايله بمدينة أسيوط الجديدة

ومشروعات تجارية وهي ذا بلوك وهو مشروع تجاري وإداري ومشروع “Central Avenue” التجاري الإداري الطبي في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة ومشروعات طبية مجمع رفيدة الطبي في مدينة الشيخ زايد

ومشروعات صناعية تتمثل في المصرية للتخزين ومشروعات سياحية تتمثل في مشروع ” Koun” هو مشروع سياحي متميز في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي ومشروع فندق هوليداي إن أصايله بمدينة أسيوط الجديدة بكمبوند أصايله بأسيوط .