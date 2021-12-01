اتصالات وتكنولوجيا

رئيس «مايكروسوفت» يشيد بجهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي

أكد ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
المال - خاص 5:21 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 5:21 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أكد سامر أبو لطيف، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن التحول الرقمي أصبح أمرًا جوهريًّا للمؤسسات والشركات، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تمكين التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة. وأوضح أبو لطيف، في بيان صحفي، اليوم، أن التعاون بين الحكومة المصرية ومايكروسوفت ممتد في مختلف القطاعات؛ خاصة الحيوية منها، للنهوض بالاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن مايكروسوفت تعاونت مع العديد من الجهات الحكومية مثل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تسخير تقنيات مايكروسوفت المبتكرة والتي تضم الواقع المختلط والسحابة الذكية والذكاء الاصطناعي لضمان أفضل تجربة زوار للمتحف المصري الكبير، وكذلك تعاون مايكروسوفت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى دعم وزارة الزارعة عبر تطبيق “هدهد” المساعد الذكي للمزارع المصري.

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في سياق متصل أكد أبو لطيف أهمية دعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المُحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد،

وأوضح أن مايكروسوفت تعمل يدًا بيد مع الحكومة لدعم هذا القطاع من خلال إتاحة جميع الفرص والموارد والتقنيات والابتكارات سواء كانت السحابية أو الابتكارات الأخرى،

بحيث يصبحوا شركاء لمايكروسوفت في المستقبل، وذلك من خلال العديد من المبادرات والشراكات مثل الشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لاحتضان الشركات الناشئة ودعم وتدريب رواد الأعمال من خلال برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة.

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وكذلك مذكرة تفاهم مع بنك مصر لإطلاق أول برنامج ابتكار تشاركي في السوق المصرية لتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من المساهمة في التحول إلى مجتمع رقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في كل المجالات.

وذكر أبو لطيف أن مايكروسوفت تعمل على دعم منظومة شركائها عبر بناء قدراتهم من خلال إتاحة مختلف الموارد والتقنيات والابتكارات لهم، بما يسهم في خلق فرص عمل عديدة في مصر ودفع عجلة الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي،

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مشيرًا إلى أن مايكروسوفت ترى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يمتلك مقومات هائلة تدفعه بقوة لتحقيق النمو الاقتصادي، ويدعم بناء اقتصاد رقمي.

وختم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا تصريحه بتأكيد التزام مايكروسوفت نحو تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي في مصر لتحقيق المزيد من الانجازات، ودعم خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال الشراكات المتواصلة مع القطاعين العام والخاص.

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بقلم المال - خاص

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