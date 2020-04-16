رئيس ماونتن فيو يطمئن الموظفين : 20% زيادة في مكافأة رمضان

بينما تواجه الشركات في هذه الفترة اختبار حقيقي لقدرتهم على موازنة سلامة وأمن موظفيهم والقدرة على استدامة الأعمال ودعم الاقتصاد، ليبرز من بين الأمثلة القادرة على تحقيق ذلك بالفعل شركة ماونتن فيو التي نجحت في موازنة المعادلة الصعبة بالعمل أولا…

بينما تواجه الشركات في هذه الفترة اختبار حقيقي لقدرتهم على موازنة سلامة وأمن موظفيهم والقدرة على استدامة الأعمال ودعم الاقتصاد، ليبرز من بين الأمثلة القادرة على تحقيق ذلك بالفعل شركة ماونتن فيو التي نجحت في موازنة المعادلة الصعبة بالعمل أولا من التأكد أن مصلحة وسلامة الموظفين تأتي أولًا، هذا بالإضافة إلى نجاح الشركة في الوفاء بوعودها في وقت تعاني فيه شركات أخرى من التأقلم والحفاظ على ما لديها من رأسمال بشري.

وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، وجدنا الدكتور عمرو سليمان بتواضع وصدق يتحدث للموظفين مطمئنا مخاوفهم ومؤكدًا على التزام الشركة بكافة رواتبهم ومكافآتهم بل وزيادة مكافأة رمضان بنسبة 20%، في لفتة من “ماونتن فيو” للتأكيد على تكاتفها ودعمها وثناءا على التزام الموظفين ومواصلتهم العمل بنفس الكفاءة في ظل الوضع الراهن.

وتابع: “مستمرين تمامًا في دفع جميع المرتبات لكل الناس، بالعكس كمان إن شاء الله مكافأة رمضان هتكون في معادها وعملناها بزيادة 20% لإننا عارفين احتياجات الجميع.”.

وأكد أن الشركة استطاعت بمبدأ “احنا أسرة واحدة متكاتفة بنحاول نعمل أقصى ما عندنا في الظروف اللي زي ده” كما عملت الشركة على أن تتحد مع موظفيها لاتخاذ خطوة إيجابية في هذه الفترة، لتنجح في دعواتها لموظفيها للمشاركة والتبرع في الحملة التي أطلقتها الشركة “نحمي اللي بيحمونا” والتي تهدف لجمع 80 مليون جنيه بالتعاون مع جمعية مصر الخير لتوفير مستلزمات طبية ووقائية لحماية الجيش الأبيض من العدوى في مستشفيات الحجر الصحي والحميات.

وأوضح أنه بالفعل شارك الموظفون بالتبرع للحملة وبنك الطعام بحوالي نصف مليون جنيه مصري، كما قامت الشركة بإضافة 4 مليون جنيه آخرين لحملة “نحمي اللي بيحمونا”، ومليون جنيه مصري لدعم العمالة اليومية وبنك الطعام.