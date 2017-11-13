رئيس ماونتن فيو: الطلب على العقارات فى تزايد

هاجر عمران: قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتين فيو، إن الطلب على العقار فى مصر حقيقى ويتزايد بشكل كبير، مع ارتفاع عدد الزيجات السنوية إلى 950 ألف زيجة، مشيرا إلى أن الحكومة حلت مشكلة ندرة الأراضى، لكن ارتفاع أسعار الفائدة والمواد الخام، خلق عدم قدرة شرائية رغم ارتفاع الط



هاجر عمران:



قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتين فيو، إن الطلب على العقار فى مصر حقيقى ويتزايد بشكل كبير، مع ارتفاع عدد الزيجات السنوية إلى 950 ألف زيجة، مشيرا إلى أن الحكومة حلت مشكلة ندرة الأراضى، لكن ارتفاع أسعار الفائدة والمواد الخام، خلق عدم قدرة شرائية رغم ارتفاع الطلب .

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى باليوم الثانى، لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، تحت عنوان “العمران وأهميته فى التنمية”، أن وفرة المعروض أكثر خطورة من زيادة الطلب بالشكل الذى لا يستطيع العرض استيعابه، مؤكدا أن القطاع العقارى واحد من أهم القطاعات التى تخلق فرص عمل، ومهمة للاقتصاد بشكل كبير.



