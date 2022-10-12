رئيس ماستر جروب : العاصمة الإدارية خلقت جيلا واعدا من المطورين وعليهم تسويقها خارجيًا

أكد محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، أن العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، لما له من دور كبير في النهوض بالاقتصاد ، خاصة في ظل خطة التنمية الشاملة التي اتخذتها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال “لاشين” إن القطاع العقاري يحتاج في الفترة المقبلة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة وأن كثيرا من الكيانات قادر على مساندة شركة العاصمة الإدارية الجديدة في التسويق لمشروعاتها، وجذب المستثمرين الأجانب.

التسويق الخارجي

ووجه رئيس ماستر جروب الدعوة للمطورين إلى التعاون مع وزارة الخارجية ، لوضع خطة لجذب المستثمر الأجنبي، وتسويق العاصمة الإدارية كمشروع قومي .

وتابع :” سيتم ذلك عن طريق إقامة مؤتمرات دولية، والاستعانة بسفارات مصر في جميع دول العالم للتعريف بحجم الإنجاز الذي تم في الجمهورية الجديدة”.

وأشاد بشركة العاصمة والتي أتاحت الفرصة لشركات عقارية جديدة للمشاركة في هذا الإنجاز ، ولم تقتصر على كيانات بعينها، مما أدى إلى ظهور جيل من المطورين الشباب، وساعد ذلك على النهوض بالاستثمار العقاري ككل، وبالعاصمة أيضا.

تفاؤل بتعيين خالد عباس

وأعرب عن تفاؤله وسعادته بتولى المهندس خالد عباس رئاسة شركة العاصمة الجديدة لما له من قدرة وخبرات كبيرة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ولأنه ملم بعدد من الملفات الخاصة بمشروعات العاصمة مما سيسفر عن إنجاز على أرض الواقع .

وأوضح “لاشين” أن ماستر جروب كانت من أوائل 5 شركات عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد على دور شركة العاصمة الإدارية الجديدة في دعم المطورين الشباب، وإتاحة الفرصة للشركات الجديدة للمشاركة في هذا المشروع القومي.