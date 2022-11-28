رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: نستهدف انضمام 100 شركة صينية للمؤسسة قريباً

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن المؤسسة تستهدف ضم 100 شركة صينية على عضويتها قريبا، إذ تم ضم 50 شركة حاليا على هامش استعدادات إطلاق المؤسسة.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر اطلاق اعمال المؤسسة امس، انه سيتم العمل مع الجانب الصيني لتنفيذ مخطط الدولة المصرية لتين الصناعات والتكنولوجيا داخل البلاد والاستفادة من الخبرات الصينية.

وتابع انه تم التواصل مع المستثمرين الصينية لاقتناص فرص استثمارية داخل مصر من خلال تكوين الشراكات والتحالف مع رجال اعمال مصريين.

أكد آن در المؤسسة هو إزالة أى تحديات او عقبات أمام المستثمرين، والاستفادة من الحوافز المصرية للتشجيع على ضخ استثمارات جديدة خاصة الحصول على الرخصة الذهبية لإنشاء المصانع إضافة الى الأراضي الصناعية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.