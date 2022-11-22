رئيس مؤسسة تروس للتنمية : طرح 25 فرصة استثمارية في مصر أمام العرب والأجانب

قال المهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة على مستوى المشروعات الكبرى وريادة الأعمال، لافتا إلى أنه تم طرح 25 فرصة استثمارية على رجال الأعمال العرب والأجانب خلال قمة فينجربرينت.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح الملتقي تحت عنوان : “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص”، أن خريطة الفرص الاستثمارية الجاري طرحها تشمل 8 مجالات في قطاع الأمن الغذائي والنقل البحري والحلول الرقمية وقطاع تدوير المخلفات.

وتابع أن الملتقى نجح في استقطاب عدد من المستثمرين الأجانب خاصة العرب والخليج، متوقعا أن يتم إقرار شركات وتوقيع عقود بين المستثمرين في جميع الفرص التي تم الترويج لها خاصة الفرص المتاحة في القطاع العام.

حضر المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.

تأتي قمة فينجربرينت في دورتها الخامسة لمناقشة تحديات ومعوقات الاستثمار وبحث أحدث المسارات التسويقية للمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف وضع خارطة طريق تسهم في تذليل كل العقبات وتضمن تحقيق تسويقًا احترافيًا عالميًا للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة في مختلفة القطاعات.

كما ستشهد فعاليات القمة توقيع اتفاقات تنفيذية بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والمستثمرين العرب والأجانب لإطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في القطاعات محل العرض، خلال فعاليات “الملتقى الأولى لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” والمنظم من قبل مؤسسة تروس مصر للتنمية بالتعاون مع المدني للاستشارات وبي تو بي كابيتال، والمنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزارات الاقتصادية المصرية.

ستناقش فعاليات القمة اقتراح إنشاء مركز القاهرة المالي العالمي المقدم من الدكتور طارق سعد، واقتراح استخدام آليات الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمقدم من الدكتورة زهرة المدني.

وستشهد فعاليات المعرض إقامة عرض خاص للفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، ومنها قطاع صناعة النقل البحري، وقطاع الأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية، وقطاع سوق المال وقطاع التكنولوجيا وقطاع التطوير العقاري.