رئيس مؤسسة التنمية المستدامة: الاقتصاد الأخضر فرصة لمناقشة قضية التحول البيئي

قال إيدو رونشي، رئيس مؤسسة التنمية المستدامة، إن الاقتصاد الأخضر في 2022 فرصة للعالم المؤسسي والتجاري والمدني لمناقشة قضية التحول البيئي، خاصة في هذه الفترة بعد ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد.

جاء ذلك خلال جلسات معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء KEY ENERGY و ECOMONDO-2022 الذي تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية “IEG” في الفترة من 8 الى 11 نوفمبر الجاري، بمركز اكسبو في مدينة ريميني الإيطالية، خلال دورته الـ 25.

الجلسات سلطت الضوء على كيفية تمكن الاقتصاد الأخضر الإيطالي، والاقتصاد الدائري الخالي من الكربون، من مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الطاقة، وتقلب المواد الخام، وأن تصبح فرصة لإعادة الإطلاق والتنمية.

وأضاف إيدو رونشي أن جيلبرتو بيتشيتو فراتين، وزير البيئة وأمن الطاقة أكد أن التغيير في المناخ والمياه وحماية التربة والأصول البيئية، يجب أن يكون علامتنا التجارية للتنمية الاقتصادية.

وتابع: يجب ألا تكون آلية تراجع أو دفاع، يجب ألا تكون خطوة إلى الوراء مقارنة بما لديك، ويجب أن تكون فرصة لخطوة إلى الأمام.

وأوضح رئيس مؤسسة التنمية المستدامة في إيطاليا أن أنطونيو تاجاني، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، سيقوم بالحديث خلال حدث COP27 عن جهود إيطاليا نحو التزامها بإزالة الكربون والانتقال العادل للطاقة.