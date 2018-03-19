رئيس مؤتمر mro: التعاون بين الدول الأفريقية يحدث طفرة اقتصادية

دعاء محمود قال Nick Fadugba، رئيس مؤتمر MRO، إن استضافة القاهرة لمؤتمر صيانة وعمرة الطائرات هذا العام له أثر إيجابي، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي استضافت هذا الحدث في دورته الاولى عام ١٩٩٢. وأكد أن تعاون…

دعاء محمود

قال Nick Fadugba، رئيس مؤتمر MRO، إن استضافة القاهرة لمؤتمر صيانة وعمرة الطائرات هذا العام له أثر إيجابي، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي استضافت هذا الحدث في دورته الاولى عام ١٩٩٢.

وأكد أن تعاون أفريقيا فى النهوض بصناعة النقل الجوي الأفريقي سيجعلنا نتمكن من إحداث طفرة اقتصادية في القارة الافريقية والتي سيترتب عليه انتعاش حركة التبادل التجاري، معربا عن شكره للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة التي تولي افريقيا اهتماما بالغا وتضعها في قمة اولويات برنامج استراتيجات التطوير الخاصة.

وأضاف أن الطيران الأفريقى يؤمن بما يفعله، موضحا أن هذه المؤتمرات تعزز من الشراكة ودعم صناعة النقل الجوي، بالإضافة الي تحقيق معايير الأمن والسلامة.