رئيس مؤتمر «COP28»: حققنا تقدما سيسهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية

قال وزير الصناعة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف ” COP28 “، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المؤتمر حقق تقدمًا جوهريًا سيساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية وتشكيل المستقبل .

جاء ذلك خلال كلمته في ختام الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر، الذي شهِد توصل أطراف الاتفاقية الـ 198 إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار إلى أن العالم تبنى ذهنية جديدة منفتحة تركز على الاستفادة من حلول التحديات المناخية لتدشين مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة.



و أشاد الجابر بنجاح المؤتمر في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما سيفيد كلا من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويساهم في تحقيق تقدم نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها،



وأضاف الجابر: “لقد حققنا الكثير معًا في زمن قصير وخلال الأسبوعين الماضيين عمِلنا بجد وإخلاص لبناءِ مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا وبإمكاننا أن نفخر بما حققناه”.

ولفت إلى أن العالم كان بحاجة إلى مسار جديد للعمل ومن خلال التركيز على الهدف الرئيسي تم التوصل إلى ذلك المسار وتقديم استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية وإنجاز جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة.

وأشار إلى تقديم خطة عمل مُحكَمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية تساهم في الحد من الانبعاثات ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي.